Antonio Rodríguez, fotógrafo latino en Minnesota: "Mi hija tiene miedo, dice que no quiere que disparen a papá"

Andrea Ropero habla con Antonio Rodríguez, un fotógrafo de origen latino con la ciudadanía americana que, en este vídeo, describe el clima de miedo que están viviendo en Minnesota, hasta el punto de organizar patrullas para "cuidarnos del Gobierno".

Andrea Ropero entrevista a Antonio Rodríguez, un fotógrafo de origen latino que vive en Minneapolis desde hace 17 años y que tiene la nacionalidad norteamericana.

En el vídeo sobre estas líneas, Antonio cuenta el clima de miedo en el que se encuentran, sobre todo sus hijas. De hecho, señala que la más pequeña estaba llorando tras el asesinato de Alex Pretti y le dijo a su madre 'no quiero que disparen a papá'".

Antonio explica que le ha dado instrucciones a sus hijas por si el ICE entra en su casa o si hay algún incidente: "Si estamos en el coche y nos detienen, que inmediatamente empiece a grabar con el móvil sin apuntar con la cámara a los agentes. La pequeña tiene un botón de emergencia que me envía la ubicación exacta de donde está ella", explica.

El fotógrafo señala que su hija "también está muy nerviosa porque la mitad de su clase no está yendo a la escuela", ya que, señala, "la patrulla fronteriza está siguiendo autobuses para ver dónde se bajan los niños inmigrantes".

