Pedro Mansilla analiza la foto de Pedro Sánchez, Cerdán, Ábalos y Koldo en las primarias de 2017: "Hay dos cuadros en uno"

José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García acompañaron a Sánchez mientras recorría el país para buscar apoyos para él y que se convirtiera en el líder del Partido Socialista. Uno de esos momentos quedó inmortalizado en una fotografía.

Este jueves han ingresado en prisión José Luis Ábalos y Koldo García. Esto contrasta con los titulares que ocupaban hace unos años gracias al éxito de Pedro Sánchez. En 2017, por ejemplo, junto con Santos Cerdán, viajaban por España para conseguir que Sánchez liderara el partido. Esto dejó una fotografía que va a ser analizada por el crítico de moda Pedro Mansilla.

"En esa maravillosa fotografía hay dos cuadros en uno", expone el sociólogo. Mansilla explica que uno de los lados de la imagen, donde se ve a un señor "muy elegante, vestido de sport", le recuerda "a un cuadro famosísimo de Velázquez: 'Las lanzas'".

Mansilla señala que hay un señor "elegantísimo, que es un perfil que me recuerda, totalmente, a ese Pedro Sánchez haciendo campaña electoral en un pueblecito de La Rioja". En el cuadro, el duque de Spínola, "está saludando, muy amablemente, a un derrotado". "En este caso no es un derrotado, sino alguien de la ciudad donde hacía campaña", añade.

El crítico de moda repasa el look que lleva Sánchez en la fotografía que considera "elegante, aunque esté vestido informal". "Va impecablemente vestido, casi todo él de moda española", añade. En la otra mitad de la fotografía se puede ver "al trío más famoso desde Los Panchos", indica el Gran Wyoming.

"Este es un cuadro totalmente diferente que sería 'Jugadores de cartas' de Caravaggio". "Creo que es el pintor que mejor pintó a los malos de película", comenta. Mansilla destaca que hay tres personas, "cada uno con su mundo traducido en la manera que van vestidos".

Pedro expone que domina el marrón, "un color muy poco de ciudad, pero muy de campo". Ábalos y Cerdán, "llevan como dos cazadoras combinando dos colores terribles para la historia de España, hay que estar deprimido para vestirse de marrón y de gris".

Sobre Koldo García, que queda al fondo de la foto, destaca sus gafas de sol "típicas de guardaespaldas". "Lleva unos jeans con unos mocasines, preciosos, pero los lleva sin calcetines", indica. "El cuadro representa lo mejor y lo peor del poder", afirma.

