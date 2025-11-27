Antonio Deza recuerda que en su casa no se hablaba de su padre, asesinado en la Guerra Civil: "El terror se había metido hasta los tuétanos"

Antonio Deza tiene 89 años y sigue buscando a su padre y a su tío, asesinados en la Guerra Civil. Ahora, ha conseguido con su asociación que se inicie la exhumación de una fosa común en la que podrían estar sus cuerpos.

En España actualmente hay unas 6.000 fosas comunes de la Guerra Civil localizadas, de las cuales solo 1.500 han sido exhumadas. Mientras tanto, el tiempo corre para los familiares que siguen buscando a sus padres o sus abuelos.

Andrea Ropero se ha ido hasta Córdoba, donde la asociación Dejadnos Llorar ha conseguido que se inicie la exhumación de una fosa común en la que se calcula que podría haber 1.000 personas.

Allí ha hablado con Antonio Deza, un hombre de 89 años que lleva toda su vida buscando a su padre y a su tío. En el vídeo sobre estas líneas, recuerda cómo fue crecer en la posguerra con hambre y miseria.

Cuando era pequeño, asegura que en su casa no se hablaba del asesinato de su padre ni de su tío, porque "el terror se había metido hasta los tuétanos de la familia".

De hecho, señala que su madre nunca se lo contó y que, "para protegernos", le dijo que su padre se había ido a Francia: "De ahí el sueño de tantas veces de que venía y me abrazaba".

Antonio descubrió el verdadero destino de su padre leyendo un libro en el que aparecía su nombre: "Murió tiroteado", afirma este hombre que desde ese momento tomó conciencia de que "los familiares somos víctimas" y que "eso no se podía repetir".

