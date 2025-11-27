Wyoming y su satisfacción durante su discurso en los Ondas: "Había gente mirándome y diciendo: ‘Que le dé un infarto a este hijo de puta'"

Wyoming desvela en Más Vale Tarde más detalles de su aplaudido discurso tras recibir el Premio Ondas a Mejor comunicador y asegura que le dio "un escozor escrotal" ver que, mientras una parte del público aplaudía, otra "estaba agarrada a la butaca".

Ayer El Gran Wyoming recibió el Premio Ondas a Mejor comunicador y dejó para la historia de este galardón un encendido discurso en defensa de la verdad y con algún que otro mensaje, al afirmar que "yo tengo el pelo blanco, pero no miento".

Más Vale Tarde conecta con el presentador de El Intermedio, al que Cristina Pardo le felicita por la "humildad que supone estar presentando tu programa un día después de haber recibido un Ondas a Mejor comunicador".

Wyoming comenta algunos detalles de su discurso, como cuando dijo que "soy el último, entonces este premio debe ir de menos a más". "Se hizo un silencio sepulcral", comenta el presentador, que en ese momento esperaba risas por el chiste y "me quedé un poco cortado".

Sin embargo, lo que para él supuso una "satisfacción que me dio un escozor escrotal" fue que, durante su discurso, "había una gran parte del público que me estaba mirando con un láser y diciendo: 'Que le dé un infarto a este hijo de puta'".

No obstante, Wyoming asegura que estaba "feliz porque se lo estaba diciendo a la cara". De hecho, señala que cuando el resto del público estaba aplaudiendo, "ellos estaban agarrados a la butaca".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.