Pedro Mansilla repasa todas las facetas del rey a través de sus fotos: del deportista al golfo

La pasada semana el lanzamiento de las memorias del rey Juan Carlos I coparon las portadas. No llegará a nuestro país hasta el próximo 3 de diciembre, pero su edición francesa ya ha permitido conocer cómo relata algunos pasajes sobre su vida.

El próximo 3 de diciembre se publicarán en nuestro país las memorias de Juan Carlos I: 'Reconciliación'.Pedro Mansilla visita El Intermedio para detallar qué fotos, en su opinión, no deberían faltar en la publicación.

Las primeras fotos representarían al emérito más formal. "En principio era el yerno perfecto", señala el crítico de moda. La primera foto que muestra es una de la renuncia al trono de su padre, Juan de Borbón. "Lo vemos formalito y con las manitas cruzadas como si fuese la primera comunión", indica Mansilla. La siguiente imagen es una que Pedro considera "su momento de gloria": cuando paró el golpe de Estado del 23F.

"Como todos los españoles, además de ser el formal también es el informal", expone el sociólogo. Así, las siguientes fotos quieren representar esta faceta. La primera imagen es una fotografía familiar, "que parece portada del 'Vogue' América". En ella se puede ver a los reyes eméritos junto a sus hijos, "todos combinados como si hubiese un director de arte".

En la siguiente foto, como anuncia Mansilla, "es una imagen de las grandes debilidades del rey: montar en moto". En la imagen se ve al emérito junto a su esposa, la reina Sofía, subidos en una motocicleta roja.

La siguiente etapa del emérito es su etapa más golfa. En la primera imagen que ha escogido Mansilla, se puede ver al emérito vestido de manera muy informal y que, según el sociólogo, "representa a ese español típico, que es cuando eres abuelo, y si algo te hace hacer el ridículo es, justamente, conseguir una sonrisa de uno de tus nietos".

En la siguiente foto de su faceta golfa, es la polémica foto posando frente al cadáver de un elefante. "Esa foto le costó la corona de España", afirma Pedro. "Y la cadera", apunta Wyoming. "De la cadera te pueden operar, de la corona de España perdida, es muy difícil", responde Mansilla.

La última faceta que merece fotografías es la de deportista. El emérito, por ejemplo, participó en los Juegos Olímpicos de Múnich 72, en vela. "Es que como no había categoría de tirar caña...", comenta Wyoming.

La primera fotografía es del emérito en la que, como afirma el sociólogo, "era un cañón del Colorado". "Cualquier persona que lo vea pensará, inmediatamente porque la mayor parte de las señoras estupendas de la derecha querían tener un roce con este señor", afirma.

