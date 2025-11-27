Premios Ondas
Isma Juárez propone un 'negocio' a Carles Francino: "¿No has pensado, cuando te retires de la radio, grabar ASMR?"
El reportero ha ido hasta Barcelona con motivo de la entrega de los Premios Ondas. Juárez ha charlado con el presentador de 'La Ventana' sobre la emoción que supone ser premiado con este galardón.
Este miércoles se han entregado los Premios Ondas en Barcelona. El Gran Wyoming ha recibido el galardón al mejor comunicador e Isma Juárez ha viajado hasta Barcelona para ser testigo de este momento. El reportero también ha charlado con otros premiados como Isaías Lafuente, que recibía un premio por su trayectoria.
Isma pregunta al periodista si es verdad que el premio pesa cuatro kilos. Isaías cuenta que en la gala te entregan uno cartón. "Después nos dan el bueno", añade. "Para que no se pierda en la fiesta", apunta Juárez.
El reportero también ha podido hablar con el periodista Carles Francino que, aunque no ha sido premiado en esta edición, cuenta con dos premios Ondas. "Los tengo en la chimenea", explica Francino. "Hace ilusión este premio", confiesa el periodista. Además, comparte unas declaraciones de Wyoming, que ha afirmado que el premio "que limpia mucha de la mierda que te echan encima". "Es una definición chula", añade.
Juárez se anima a compartir una idea de negocio con Francino. "Tienes una voz increíble, una muy buena proyección, ¿no has pensado, cuando te retires de la radio, grabar ASMR?", sugiere Isma. El reportero explica en qué consisten este tipo de grabaciones. "¿Y con esto te ganas la vida?", pregunta Carles. "Eso llega a todo el mundo", responde Isma. "No tengo ni puta idea de nada, vaya desastre", afirma el periodista.
