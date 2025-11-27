Wyoming reflexiona sobre el "mazazo" para la izquierda tras la entrada en prisión de Ábalos: "Se podía haber hecho mucho más"

Wyoming reflexiona en este vídeo sobre lo que supone para la izquierda que Ábalos entre en prisión y considera que se podrían haber puesto "controles más estrictos" o haber escuchado a quienes "advirtieron de que no hacían nada bueno".

Tras recoger el Premio Ondas, Wyoming vuelve a El Intermedio para recordarnos dónde está la izquierda y la derecha, algo que cualquier persona de tres años o un adulto que haya visto 'Barrio Sésamo' tiene clara, "quitando a Felipe González", apunta el presentador.

La principal diferencia entre ambas, explica Wyoming, ya la enunció el difunto presidente uruguayo Pepe Mújica: "La derecha se mueve por intereses y la izquierda por ideas".

Una diferencia clave para enfrentarse a cuestiones como la corrupción, pues como señala Wyoming en el vídeo sobre estas líneas, "para la derecha un corrupto en sus flas es un simple pecado", mientras que para la izquierda es "un torpedo en la línea de flotación de su ideología".

"Si tu objetivo es mejorar lo que es de todos, lo último que debes hacer es apropiártelo", comenta Wyoming, para el que ver a un exministro socialista entrar en prisión, como Ábalos, es "un mazazo para todos los que le dieron su apoyo a este proyecto".

Wyoming recuerda que fue el propio Ábalos quien defendió la moción de censura contra el PP, fomentada precisamente por la corrupción: "Es como descubrir que tu padre en realidad no es tu padre y encima se está quedando con la paga", afirma.

El presentador considera que "se podría haber hecho mucho más" para evitar este caso, como poniendo "controles más estrictos" o habiendo hecho caso "de aquellas voces que advirtieron de que estos tres individuos no estaban haciendo nada bueno".

"No solo se podía, sino que se debía vigilar para que tipos tan zafios, machistas y corruptos como estos no pudieran medrar en un partido que se denomina de izquierdas", asegura Wyoming, que ve a Pedro Sánchez responsable de no haber vigilado lo suficiente para que no alcanzaran el poder.

