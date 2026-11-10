11N: la crisis de la vivienda y los salarios dignos llevan a España a su primera huelga general en 14 años

Los detalles El martes ya se han realizado los primeros piquetes informativos y los sindicatos aseguran que esta huelga va "de las condiciones de vida de la gente joven para las próximas décadas".

España se prepara para su primera huelga general en más de una década, centrada en la crisis de la vivienda y el coste de vida. Convocada por sindicatos como CCOO y UGT, la huelga busca movilizar a miles de personas pese a las malas condiciones meteorológicas. El Sindicato de Inquilinas ha liderado acciones previas, como desplegar una lona en Madrid y ocupar la sede de Alquiles Seguro. Los partidos de izquierda apoyan la movilización, mientras que el PP critica la huelga como "preventiva". Se han programado manifestaciones en diversas ciudades, y las fuerzas de seguridad han sido instruidas para mantener el orden y garantizar servicios mínimos.

España encara este 11 de noviembre su primera huelga general en más de una década y a las puertas del inicio de la campaña electoral con la crisis de la vivienda como protagonista. Se espera que, pese a la mala previsión meteorológica, miles de personas salgan a las calles para reivindicar una vivienda asequible, subidas salariales y el control del coste de la vida que lleva años ahogando a la clase trabajadora.

Previo a esta huelga general, ya se han vivido en distintos puntos de España acciones para animar al paro. El Sindicato de Inquilinas, principal impulsor de la movilización que han apoyado los sindicatos laborales, ha desplegado una gran lona en la Gran Vía de Madrid con el mensaje: "Contra el rentismo, la patronal y sus gobiernos".

También en la capital, el Sindicato de Inquilinas ha tomado la sede de Alquiles Seguro por dedicarse a "llamar a caseros para enseñarles prácticas mafiosas como cobrarnos honorarios ilegales". "Deben sentir vergüenza de haber radicalizado el mercado del alquiler", han criticado. Otra de las acciones ha ocurrido en Granada, donde se han saboteado centenares de cajetines de pisos turísticos e inmobiliarias; o en Asturias, donde se han organizado algunos piquetes, como el de la empresa Alimerka.

Por la noche también se han producido los primeros piquetes informativos en los accesos al mercado central de Barcelona, Mercabarna, y a las instalaciones de Seat en Martorell (Barcelona). En el caso de Mercabarna se han bloqueado tanto los accesos para los trabajadores como para los camiones y se han quemado numerosos neumáticos.

Animan a una movilización masiva

La huelga general está convocada por CCOO y UGT, junto con CGT, CNT, Unión de Actores y Actrices, CO.BAS, la Intersindical y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. En este sentido, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han animado a la participación masiva porque "el problema de la vivienda es la gran fractura socioeconómica que tiene España".

En un piquete informativo, Sordo ha afirmado que esta huelga va "de las condiciones de vida de la gente joven para las próximas décadas" y, por ello, les ha dicho que el miércoles es su día y les ha pedido que salgan de las clases, de los centros de FP, de las universidades, de los centros de trabajo, porque "hay que tapar la calle".

Distintas formaciones políticas como el Partido Popular han acusado a estos sindicatos de convocar la huelga de forma "preventiva" ante su posible victoria en las elecciones del 29N. Concretamente, el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha afirmado que "es una especie de huelga preventiva contra quien aún lidera la oposición" y "se manifiestan contra el verdadero partido de los currantes, que es el PP".

Sin embargo, Pepe Álvarez ha defendido que "gobierne quien gobierne y pase lo que pase, después del día 29 tendrá que escuchar a la calle".

Por su parte, los partidos de izquierda se han mostrado favorables a la movilización social. Pedro Sánchez ha insistido en que "es un derecho de los trabajadores", mientras que los candidatos de Frente Amplio han animado a los trabajadores a que secunden la huelga. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha asegurado que hará lo posible "para contribuir a que la huelga sea un éxito".

Decenas de manifestaciones

El día de la huelga hay convocadas multitud de manifestaciones y concentraciones en decenas de puntos de España. En Barcelona, por ejemplo, hay convocadas movilizaciones a las 13:00 horas en Plaza Universitat, y a las 17:30 horas en Jardinets de Gràcia. En Madrid, la manifestación comenzará a las 18:00 horas en Atocha y terminará en Plaza de España.

Para gestionar la convocatoria, la Secretaría de Estado de Seguridad ha emitido una instrucción a la que ha tenido acceso 'EFE' para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado refuercen la seguridad en mercados, transportes e infraestructuras críticas y garanticen el funcionamiento de los servicios mínimos.

Según expone 'EFE', en el ámbito industrial y comercial, los agentes controlarán los accesos a los polígonos para permitir la entrada y salida de los trabajadores que no secunden la huelga y evitar la acción coercitiva de piquetes violentos. Además, garantizarán el abastecimiento en los mercados centrales, áreas comerciales y pequeños establecimientos, adoptando las medidas necesarias para permitir la libre circulación en estos centros.

En materia de transportes y vías públicas, se protegerán los servicios mínimos y a los conductores en las cocheras de autobuses y metro, se prevendrán cortes o daños en el transporte ferroviario y se vigilarán las carreteras interurbanas para evitar la colocación de barricadas y bloqueos en carriles de circulación.

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