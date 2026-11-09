Luis González, médico del 'equipo patera' de El Hierro: "No puede ser normal que, por buscarse una vida mejor, mueran, vengan enfermos o queden fastidiados de por vida"

Andrea Ropero entrevista a Luis González, director médico del hospital insular de El Hierro y coordinador del 'equipo patera', responsable de atender a los migrantes que llegan a la isla. En este vídeo, profundiza en los dramas de los migrantes que llegan y alerta de la situación límite que vive el hospital.

Andrea Ropero entrevista a Luis González, director médico del hospital insular de El Hierro y uno de los coordinadores del 'equipo patera' que se encarga de atender a los migrantes que llegan a la isla.

En los nueve días que llevamos de noviembre, 6.000 migrantes han llegado a El Hierro. Hoy han sido cuatro cayucos, por fortuna sin problemas graves de salud "como han llegado otras pateras en otros tiempos".

En otras ocasiones, apunta: "Nos han llegado desde fallecidos a pacientes migrantes semiahogados, inconscientes, con lesiones de heridas o pie de patera". "No sé yo cómo me explicaría atravesar ese océano Atlántico con esas condiciones de mar, son sobrehumanos", afirma.

El perfil de migrantes que atienden son, sobre todo, subsaharianos. Sin embargo, también han recibido gente de Egipto e incluso de Pakistán. En este último caso, habla de una familia que realizó una travesía de siete años: "Tenían tres niños de diferentes edades y ninguno había nacido en Pakistán", comenta.

Cuando los migrantes llegan a puerto, González señala que vienen con la euforia de alcanzar su destino, si bien muchos llegan en situaciones de salud muy precarias: "Tenemos que subir o a la guardamar o a la patera para sacarlos porque no pueden andar por sí solos", indica.

Una situación que el médico asegura que "te mella" y que no puede normalizar: "El día que yo normalice esta llegada de migrantes dejaré de atenderlos, porque no puede ser normal que uno vea a esos seres humanos, que por buscarse una vida un poquito mejor mueran, vengan enfermos o se queden fastidiados de por vida".

González piensa mucho sobre esta situación, en la que sostiene que "podríamos estar nosotros", en concreto su familia, que emigró a América. La patera que más le ha marcado es la del pasado 28 de mayo, que "volcó delante de nosotros" y provocó la muerte de siete personas, entre ellas niñas.

El médico también explica que el hospital de El Hierro es "el segundo más pequeño del Estado español" y se encuentran sobrepasados: "Tenemos 31 camas de hospitalización que en estos momentos están ocupadas al cien por cien", comenta González, que explica que han tenido que habilitar el salón de actos "para poder seguir prestando la atención sanitaria que El Hierro necesita". Por ello, pide a las autoridades que monten un hospital de campaña "para atención digna dotado tanto de material, como humanamente".

A los que hablan de invasión, el doctor les manda un mensaje: "Esta gente no viene a hacer la guerra, vienen para buscar una vida mejor".

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