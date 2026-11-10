"Arraigo real", la prioridad de Feijóo: la promesa del PP que lleva el aroma de la ultraderecha de Vox

Los detalles Entre las propuestas de los 'populares' en materia migratoria está la implantación de un visado por puntos, la ampliación del período para la devolución de migrantes y las deportaciones a terceros países.

El programa electoral del Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, presenta propuestas que recuerdan a la ultraderecha de Vox. Entre sus iniciativas destaca priorizar el acceso a servicios públicos a quienes demuestren un "arraigo real, duradero y verificable" en España, considerando empadronamiento y contribuciones al sistema. Feijóo rechaza el principio de "los españoles, primero" por considerarlo inconstitucional, pero busca atraer votantes de Vox vinculando seguridad y migración. Propone deportaciones a terceros países, prohibir regularizaciones masivas y crear un mando único para la política migratoria. Además, se plantea un visado de puntos, cupos anuales de trabajadores y reforzar la seguridad de las mujeres. Feijóo también menciona reformas laborales y del Ingreso Mínimo Vital, y sugiere cambios en la aprobación de Presupuestos y el papel del jefe de la oposición. Aunque no aborda el aborto en su programa, sí menciona al "concebido no nacido" para ayudas públicas y plantea una ley de cuidados paliativos en lugar de la eutanasia.

"Que quien contribuya a sostener la nación tenga prioridad en el acceso a las prestaciones". Esta ha sido una de las iniciativas del programa del PP para las elecciones del 29N que más llama la atención. Es la prioridad de Alberto Núñez Feijóo si llega a la Moncloa y una promesa que lleva el aroma de la ultraderecha de Vox.

El PP quiere anteponer para acceder a los servicios públicos a quienes tengan un "arraigo real, duradero y verificable con España". Es decir, se tendrá en cuenta el empadronamiento, los años cotizados y la contribución al sistema de la persona que pide la ayuda. Es la forma en que legalmente más se podía acercar a la prioridad nacional de Vox.

Feijóo deja claro que no asumirá el principio de 'los españoles, primero' porque cree que es inconstitucional, pero sí compra el marco de Vox en un intento de acercar a los votantes de la ultraderecha. Por eso también vincula los conceptos de seguridad y migración. De este modo, quien entre de manera ilegal será identificado en un plazo máximo de siete días para que se produzca la devolución sin demoras.

Los 'populares' no quieren más regularizaciones masivas, apuestan por el 'modelo Meloni' de deportaciones a terceros países. En su programa, el PP indica que "ampliaremos el tiempo máximo de permanencia en los centros de internamiento, (...), para que las expulsiones se ejecuten".

Las medidas migratorias del PP.

"El deber del Estado es combatirla (la inmigración irregular) con todos los medios necesarios, con la fuerza de la ley y con una prioridad innegociable".

Entre sus propuestas está una reforma de la Ley de Extranjería para prohibir las regularizaciones masivas. "Quien nos invada, también tendrá respuesta", ha afirmado Feijóo este martes.

Si el PP llega al Gobierno, pretende crear un único mando que dirija toda la política migratoria: entradas, retornos y coordinación de las administraciones. "Tiene que proteger a cada ciudadano, desde Cataluña a Ceuta, desde Canarias a Galicia. España tiene que recuperar el control de sus fronteras", ha clamado el líder 'popular'.

Entrada legal en España

Su programa electoral incluye que solo se podrá acceder a España por vías legales. Para ello, implantarán un visado de puntos en el que se valorará la formación, la experiencia y el nivel de idioma, entre otros. En este sentido, Feijóo ha asegurado que "la nacionalidad dejará de regalarse y su adquisición exigirá lealtad a nuestra nación, a nuestra lengua y a nuestros valores".

También propone una nueva ley para reforzar las condiciones de acceso que recoge que "todo el que entre no puede tener antecedentes penales, debe tener una residencia legal y continuada y cumplir con las obligaciones tributarias".

Fijará cupos anuales para determinar cuántos trabajadores pueden venir y para qué sectores. En este sentido, Feijóo ha alegado que "la inmigración tiene que ajustarse a la capacidad real de nuestro país, porque ningún país puede dar lo que no tiene".

Políticas laborales y de seguridad

El presidente del PP también dice que quiere velar por la seguridad, concretamente la de las mujeres, con "leyes que las protejan, pulseras que funcionen". "El gobierno de las orgías tiene que ser sustituido por otro que respeta a las mujeres", ha aseverado este martes.

En esta línea, aboga por la prisión permanente revisable para los depredadores sexuales, así como por reforzar las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad, añadiendo que "les debemos muchos años de profesión de riesgo".

El aroma a Vox del programa del PP se traslada también a las políticas laborales. Feijóo promete un plan para acabar con lo que llama "absentismo laboral fraudulento" y una reforma del Ingreso Mínimo Vital.

Por otra parte, el PP pretende establecer por ley que, si un gobierno no logra aprobar sus Presupuestos dos veces consecutivas, se convoquen elecciones de forma automática. Además, quiere darle más peso a la figura de jefe de la oposición. Tras años en ese cargo, Feijóo propone que haya una interlocución obligatoria entre quien sea presidente del Gobierno y líder de la oposición para que los asuntos de Estado vuelvan a ser de Estado.

Sin mención al aborto

Dentro de las promesas del PP en su programa electoral hay una que no figura, pero de la que Feijóo habló recientemente. En una entrevista en la 'Cadena SER' aseguró que, si gobierna, abriría el debate sobre si las menores de edad tienen que informar a sus padres si pretenden abortar. Sin embargo, el aborto no aparece en ninguna de las 295 medidas del programa.

Aunque en la número 159 sí se menciona al "concebido no nacido". Los 'populares' quieren que el feto contabilice como un miembro más de la familia a la hora de pedir ayudas públicas.

Otro asunto con el que Feijóo también hace este juego de 'no mención-medida contrapuesta' es la eutanasia. El PP no menciona la ley que regula la eutanasia, pero se compromete a impulsar una ley nacional de cuidados paliativos con un fin: "Que nadie se vea empujado a la aceleración de la muerte por falta de alternativas".

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