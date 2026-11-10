"¿Qué atractivo tiene Feijóo con esa nariz? Si parece Doña Rogelia": la respuesta de una mujer a Isma Juárez al preguntarle por el físico de los políticos

Por otro lado, un votante de derechas asegura que le atraen las políticas de izquierdas, pero tiene clara su predilección: "Ayuso está más apañada que los tornillos de un tanque".

Desde que el pasado 5 de octubre Pedro Sánchez anunciase la convocatoria de elecciones generales se han publicado decenas de encuestas sobre la intención de voto de los ciudadanos. Este martes, Isma Juárez ha querido hacer la suya, pero en lugar de su orientación política, el reportero de El Intermedio busca saber cómo de atractivos ven los españoles a nuestros políticos.

La primera encuestada asegura ser "de izquierda, izquierda", porque "no se puede ser de la izquierda flojita". Al ser preguntada sobre si podría tener una aventura con un político de derechas, lo niega categóricamente: "Yo paso de ellos, son todos más feos que otro poco".

No obstante, Isma Juárez trata de rebatir el argumento preguntándole por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "¿Qué atractivo tiene Feijóo con esa nariz? Si parece Doña Rogelia", responde.

Tampoco le gusta nada la opción de Santiago Abascal. "Madre mía, subido en el tractor con el puro", afirma, dejando claro que no es de su agrado.

Por su parte, otro votante de derechas asegura que él sí que podría estar con una representante de la izquierda, ya que "discutiríamos, y eso lleva a la lívido".

Sin embargo, él se siente más atraído por las políticas de derechas. "La Ayuso está más apañada que los tornillos de un tanque", afirma.

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