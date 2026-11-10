Funeral por las víctimas de la tragedia de Urda con la presencia de los reyes y sin Sánchez

Los detalles Cuatro ministros han acudido a la misa funeral por las 69 víctimas mortales del accidente ocurrido el 28 de octubre, con Pedro Sánchez como el gran ausente.

La catedral de Toledo ha sido el escenario del funeral por los 69 fallecidos en el accidente ferroviario de Urda. Supervivientes, familiares de las víctimas y políticos, incluidos los reyes Felipe VI y Letizia, asistieron al acto. Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no estuvo presente, el evento transcurrió sin abucheos. Se encendieron 69 velas en memoria de los fallecidos, y la hermana de una de las víctimas participó en la lectura de la misa. Voluntarios que ayudaron en la tragedia también recibieron reconocimiento. La ceremonia, organizada por la Archidiócesis de Toledo, contó con la participación de diversas autoridades y líderes políticos.

La catedral de Toledo ha acogido en la tarde de este martes a supervivientes, familiares de víctimas y políticos para celebrar la misa funeral por los 69 muertos en el accidente ferroviario de Urda. Junto a las 150 personas que han perdido a un ser querido en esta nueva tragedia en la alta velocidad española han estado los reyes. Felipe VI y la reina Letizia han vuelto a responder ante el dolor de las víctimas que han acusado la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Junto al altar, han sido colocadas 69 velas en recuerdo de las víctimas mortales del accidente y la lectura de la misa funeral ha contado con la voz de la hermana de uno de los fallecidos. Sin abucheos a ninguno de los allí presentes, contando con que Sánchez ya anunció que no acudiría, la emoción y el recuerdo han reinado en el acto. Sin olvidar que los voluntarios que ayudaron en las labores de emergencia nada más suceder la tragedia han tenido su espacio en este funeral. Se les ha reservado una serie de asientos entre las primeras filas.

Porque este martes, cientos de personas se han acercado hasta la enlutada Catedral de Toledo para recordar a los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda.

"Íbamos en el AVE. Yo iba en el vagón 5. Ayer estaba en el fútbol con mi hijo, y miraba alrededor y no entendía por qué yo estoy aquí, porque estaba en otro asiento", ha declarado uno de los supervivientes que todavía no asimila lo vivido.

Los reyes junto a los voluntarios de la tragedia

Eran las 19:00 horas cuando se ha dado arranque al oficio organizado por la Archidiócesis de Toledo y cuando la Puerta de los Leones se ha abierto por primera vez en 50 años para recibir a los reyes, que han entrado entre aplausos.

Los reyes han ocupado dos sillas a la derecha del altar, situadas junto a las filas dedicadas a los familiares de las víctimas en Urda. En otros asientos delanteros han estado los voluntarios y efectivos que trabajaron en la tragedia, además de las autoridades.

Allí, también han acudido el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, junto a las ministras de Defensa, Margarita Robles; de Educación, Milagros Tolón; y de Sanidad, Mónica García. Sin olvidar a casi todos los presidentes autonómicos ni al alcalde de Urda, que ha recordado a los vecinos que estuvieron en primera línea. "Va a ser en cierta manera reconfortante para los vecinos de Urda", ha dicho Manuel Galán.

Once obispos y arzobispos y el nuncio apostólico en Mozambique han celebrado la misa funeral a la que también asisten el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; y los presidentes del Congreso, Francina Armengol; del Senado, Pedro Rollán; y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, así como la mayoría de los presidentes autonómicos, además del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El funeral se celebra en memoria de los fallecidos del accidente ocurrido el pasado 28 de octubre al colisionar dos trenes de pasajeros de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, en el que murieron 69 personas y más de un centenar resultaron heridos. Más de una veintena siguen hospitalizados.

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