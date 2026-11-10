Guillermo Fesser no se fía de la investigación de Nvidia: "No va a decir a sus accionistas que el CEO ha puesto en peligro la seguridad nacional"

Guillermo Fesser analiza la tormenta desatada en Estados Unidos por el escándalo del CEO de Nvidia y su relación extramatrimonial con una espía China, que incluso podría salpicar a Donald Trump.

Guillermo Fesser analiza para El Intermedio el escándalo del CEO de Nvidia, Jensen Huang, y su relación extramatrimonial con una posible espía china, Alice Huang, lo que el corresponsal ha bautizado como "los Huanes'.

Una historia que Fesser cree que podría incluso salpicar a Donald Trump, por su cercanía con Huang, pero que al tener el presidente el control del Tribunal Supremo parece improbable.

Fesser explica que esta historia destapada por el 'New York Times' involucra la venta de chips desde Nvidia, "el fabricante más importante de microprocesadores del universo", a la empresa de Singapur que dirigía Alice Huang y que, a su vez, habría estado vendiendo chips "por la espalda" a China.

Todo ello después de que el Gobierno de Joe Biden restringiera la venta de chips a China en plena carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial. Esto supuso a Nvidia la pérdida de un mercado del 25 por ciento, lo que llevó al CEO de la empresa tecnológica a acercarse a Trump. En este sentido, Fesser explica que Huang ha estado en la Casa Blanca, ha viajado varias veces en el Force One y habla por teléfono con Trump "con bastante asiduidad".

De este modo, consiguió parar la investigación del Ministerio de Comercio sobre la venta de chips a la compañía de Singapur por parte de Nvidia y luego consiguió convencer a Trump de que podían vender chips, aunque fueran los de gama media, a China. A cambio, el Gobierno conseguía un 15 por ciento de beneficios.

Poco después convenció a Trump de que se podían vender los chips top a China a cambio de un 25% de aranceles para el Gobierno. Ahora, el escándalo de la relación extramatrimonial entre "los Huanes" plantea la cuestión de si esa venta de chips a China podía deberse a que, según Fesser, "en la cama se está muy a gustito".

En este punto, el corresponsal no se fía de la investigación del FBI, que controla Donald Trump, y tampoco de la que está realizando Nvidia porque "no va a decir a sus accionistas que el CEO ha puesto en peligro la seguridad nacional". De este modo, pone sus esperanzas en la "bendita prensa" y la investigación del 'New York Times'.

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