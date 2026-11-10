Wyoming, irónico: "Según Abascal, el machismo es como el aguacate, que hay que traerlo de fuera porque aquí no crece"

Wyoming responde a los mensajes machistas, xenófobos y negacionistas de Santiago Abascal en la entrevista con David Broncano en 'La Revuelta' y le recuerda que "en España el machismo campaba antes del Cid Campeador".

Wyoming y Sandra Sabatés analizan la entrevista de David Broncano a Santiago Abascal en 'La Revuelta', donde el líder de Vox transmitió todo tipo de mensajes xenófobos, negacionistas o machistas, que el público elegido por Vox validaba con cada aplauso.

Abascal llegó a responsabilizar a los migrantes del machismo en nuestro país. "Según Abascal el machismo es como el aguacate, que hay que traerlo de fuera porque aquí no crece", ironiza Wyoming, que sin embargo asegura que en España "el machismo campaba antes del Cid Campeador".

"No señor Abascal, el machismo no lo importamos, también hay producto nacional, a diferencia de sus bulos, que los exporta directamente de los discursos de Trump", le responde Wyoming.

El líder de Vox también aseguraba que hay científicos que no responsabilizan a los humanos del cambio climático, a lo que Wyoming le da la razón y recuerda que existe un uno por ciento que opina así: "El primo de Rajoy".

Sin embargo, uno de los momentos más surrealistas de la entrevista en 'La Revuelta' fue cuando Abascal responsabilizó de la crisis de la vivienda al avance de las políticas feministas en la perspectiva de género. Wyoming tira de la ironía y, en la línea del presidente de Vox, culpa a "las feminazis" como Sandra Sabatés.

Sandra, sin embargo, contesta a Abascal y le explica por qué semejante afirmación "es exagerada y además totalmente falsa" y añade: "Él piensa que la mujer solo debería estar presente en la concepción de una vivienda cuando toque limpiarla".

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