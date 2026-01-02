Una mujer que cobra 8.000 euros al mes: "Si cobrara 4.000 tendría que quitarme de salir a comer, que es muy costoso"

¿Cuánto tiene que cobrar una persona para ser feliz? Es decir, para cubrir sus necesidades y, además, poder darse algún capricho. Con esta pregunta Thais Villas se desplazó hasta un barrio rico y un barrio obrero hace unos años en El Intermedio.

Thais Villas se desplazó hasta un barrio rico y un barrio obrero hace unos años en El Intermedio para saber qué opinan sus vecinos sobre cuál es el sueldo perfecto para ser feliz. Es decir, para cubrir sus necesidades y, además, poder darse algún capricho. Con esta pregunta Thais Villas se desplazó hasta un barrio rico y un barrio obrero hace unos años en El Intermedio.

Una mujer que cobraba más de 100.000 euros al año aseguró que no tenía "la menor idea de si tienen que ganar 5.000 euros o más al mes". "He tenido el privilegio de tomar cruceros que dan la vuelta al mundo porque me paso tres o cuatro meses al año viajando en alta mar", explicó la mujer en el vídeo.

Por otro lado, en ese vídeo otra mujer de barrio rico confesó que ganaba unos 8.000 euros mensuales: "Para ser feliz, habría que ganar unos 4.000 euros al mes". Pero, ¿y si se tendría que bajar el sueldo a esos 4.000 euros?, ¿a qué renunciaría?

"Pues de salir a comer porque es muy costoso", respondió la mujer de barrio rico, que explicó que también "bajaría las vacaciones". "Me voy a los EEUU", explicó la mujer a Thais, que le contestó: "Así que se tendría que quedar por aquí al lado, en Benidorm".

