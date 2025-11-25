Ferreras responde a Aznar tras decir que la migración musulmana es un problema: "Vienen a currar como el primero de los españoles"

El presentador y director de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, responde contundente a las declaraciones que ha hecho, en un programa de radio, el expresidente del Gobierno cargando contra la migración musulmana.

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha cargado contra la migración musulmana en el programa de Federico Jiménez Losantos: "Bien podría parecer un discurso de Aliança Catalana", asegura Antonio García Ferreras, presentador y director de Al Rojo Vivo, antes de dar paso al vídeo donde podemos escuchar estas declaraciones.

Según Aznar, la migración musulmana "es un problema serio" mientras que la migración hispanoamericana "viene a trabajar". La respuesta de Ferreras ha sido clara: "Yo conozco a un montón de migración magrebí o marroquí que vienen a currar como el primero de los españoles. Son fundamentales en muchos trabajos, y no solo en la construcción o en la agricultura".

"Es alucinante, lo dice un expresidente del Gobierno", sentencia Ferreras. En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia, así como la opinión del periodista Ignacio Escolar.

