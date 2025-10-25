Ahora

'Iglesia Aznariana'

El 'papa Wyoming' sorprende al 'monaguillo Mateo' en su clase de 'zumba aznariana': "Aquí se viene a criticar al perro"

El 'monaguillo' dirige una clase para todos los feligreses ya que, como desvela, el aznarísimo quiere ver a la gente 'fit'. "Vamos a calentar nuestros espíritus para la homilía", afirma Mateo.

La 'iglesia Aznariana' vuelve a abrir sus puertas para celebrar una eucaristía con el 'papa Wyoming' y el 'monaguillo Mateo'. El inicio de la misa sorprende a Mateo solo, que da la bienvenida a los feligreses al templo del Aznarísimo.

"Mientras el santo padre termina de ajustarse el cilicio, vamos a calentar nuestros espíritus para la homilía", anuncia el 'monaguillo'. Mateo indica que "nuestro señor Aznar" quiere ver a la gente 'fit', por eso va a impartir una miniclase de 'zumba aznariana'.

"Movemos las muñecas para el rezo, calentamos las orejas para que nos entre bien la palabra del aznarísimo y no os olvidéis de las genuflexiones para conseguir unos glúteos firmes y contorneados", dirige el 'monaguillo'.

El 'papa Wyoming' sorprende al 'monaguillo' en plena clase. "¿Qué es esta música endemoniada?", pregunta, enfadado, "aquí no se viene a perrear, como mucho a criticar al perro de la Moncloa".

