"En la calle donde vivía mi madre había muchísimas Ana Orantes": Raquel Orantes recuerda cómo se normalizaba el maltrato en los 90

Sandra Sabatés conversa con Raquel Orantes, hija de Ana Orantes, asesinada por su marido 13 días después de denunciar su maltrato en televisión. En este vídeo, cuenta el caso de su madre y cómo cambió la perspectiva de la sociedad sobre la violencia machista.

Hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer y Sandra Sabatés ha tenido la oportunidad de hablar con Raquel Orantes, hija de Ana Orantes, que en 1997 confesó en Canal Sur los malos tratos que, durante décadas, sufrió por parte de su marido.

13 días después de esa entrevista, era asesinada quemada viva. Su caso conmocionó de tal manera a la sociedad española que impulsó una reforma del Código Penal que sirvió como embrión de la posterior ley contra la Violencia de Género de 2004.

En el vídeo sobre estas líneas, Raquel recuerda a su madre como "un ser de luz": "Era una madre, un padre, una amiga, la que nos cuidaba y nos protegía de ese entorno violento".

También explica el infierno que vivió su madre con un marido que la aisló tanto familiar como socialmente y que también maltrataba tanto física, como psicológicamente a su hermano: "Vivíamos en silencio, sin poder movernos, porque éramos objetos de su propiedad, y si hacíamos algo que el consideraba que estaba mal, venían las represalias".

Raquel asegura que crecer con un padre maltratador "te marca desde que naces, te forja tu personalidad". En su caso, la ha convertido en una persona "muy insegura" porque "piensas que las personas que se acercan a ti van a hacerte daño".

La hija de Ana Orantes recuerda que cuando iban a la Guardia Civil a denunciar las agresiones a su madre, les decían que "eran cosas del matrimonio y que volvieran a su casa". También que cuando su madre denunciaba a su padre, los castigos contra él eran arrestos domiciliarios: "Imagínate a mi madre metida en la casa con su maltratador", comenta Raquel, que señala que esto le obligaba a retirar la denuncia.

"En la calle donde vivía mi madre había muchísimas Ana Orantes", afirma Raquel mientras comparte con Sandra cómo el maltratador de su madre incluso la llevaba al psicólogo "porque muchas veces no era capaz de levantarse de la cama". El terapeuta, señala, "le mandaba ansiolíticos porque pensaba que era una depresión", si bien nunca le hizo pasar consulta sin la presencia de su marido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.