Wyoming, del nuevo escándalo de acoso sexual en el PSOE: "A este paso, en el 8M no quedará nadie que sostenga la pancarta"

El Gran Wyoming analiza el nuevo escándalo de acoso sexual en el PSOE: "Son mensajes tan repugnantes y condenables que me da que cuando Antonio Navarro acosaba a la víctima a ella no le salía 'escribiendo', sino directamente 'acosando'".

Sandra Sabatés destaca que "el caso de Paco Salazar no es el único caso de escándalo de acoso sexual que rodea al PSOE". Y es que la Fiscalía ha abierto diligencias contra Antonio Navarro, secretario general de los socialistas en Torremolinos, tras la denuncia de una militante que recoge que en 2021 recibió cientos de mensajes de contenido sexual y proposiciones no deseadas.

"Navarro habría mandado mensajes como preguntándole si ese escote lo hubiera tenido siempre", explica la periodista, que destaca que la denuncia recoge que, además, en un momento determinado "Navarro le tocó el culo y tras su negativa, siguió una nueva campaña de acoso con nuevos mensajes". Entre estos mensajes, Sandra Sabatés explica los siguientes: "Como 'cuando te enfadas te pones muy guapa', 'te ponía ahora de vuelta y media' o 'iré depilado por si tienes un desliz'".

El Gran Wyoming, que no da crédito del acoso, asegura que "son mensajes tan repugnantes y claramente condenables que me da que cuando Antonio Navarro acosaba a la víctima a ella no le salía 'escribiendo', sino directamente 'acosando'". Además, Sandra Sabatés señala que "este nuevo escándalo, al igual que en el de Paco Salazar, el partido no actuó, dejando pasar los plazos del reglamento interno para resolver los casos de acoso".

"Madre mía, qué despistados están en el PSOE", ironiza El Gran Wyoming, que manda un tajante mensaje al partido socialista tras estos nuevos casos: "Yo me pondría las pilas porque faltan 3 meses para el 8M y, al ritmo que van, no va a quedar gente para sostener la pancarta".

