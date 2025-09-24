'Miguel Ángel Rodríguez' 'amenaza' a Ignacio Escolar en El Intermedio: "Te voy a triturar...en la Thermomix"

"A partir de mañana te van a llamar 'Gazpacho' Escolar", afirma la versión de Miguel Ángel Rodríguez imitada por Raúl Pérez, que en este vídeo irrumpe en medio de la entrevista con Ignacio Escolar.

Ignacio Escolar ha estado en El Intermedio para analizar en profundidad el caso del novio de Ayuso después de que la jueza le haya abierto juicio oral por un delito contra la Hacienda pública, además de falsedad documental, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.

El director de 'elDiario.es', el medio que destapó el escándalo protagonizado por Alberto González Amador, ha repasado tanto los presuntos delitos que se le imputan como la estrategia de defensa de Ayuso, asegurando que se trata de un caso "espejo" para tapar el de Begoña Gómez, así como las acusaciones de Miguel Ángel Rodríguez de 'lawfare'.

Precisamente Escolar se ha tenido que enfrentar 'cara a cara' con 'MAR', en este caso imitado por Raúl Pérez, que le avisa que por estas informaciones "te voy a triturar". "Eso ya me lo has dicho", le responde el director de 'elDiario.es'.

El 'jefe de Gabinete' de Ayuso le comenta que está hablando de triturarlo literalmente, "en la Thermomix": "A partir de mañana te van a llamar 'Gazpacho' Escolar", le amenaza antes de despedirse con su habitual "p'alante".