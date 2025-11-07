Isma Juárez visita Rio de Onor, un pueblo mitad portugués, mitad español: "Aquí hace más de 40 años que no nace un niño"

Isma Juárez hace 2x1 en 'Un país en la riñonera' y visita el núcleo urbano que comparten Rihonor de Castilla, español, y Rio de Onor, de Portugal. En este vídeo, el reportero descubre detalles de cómo es la parte portuguesa.

Isma Juárez ha visitado Rihonor de Castilla, un pueblo de Zamora único en la Península Ibérica, pues comparte núcleo urbano con Rio de Onor, otra localidad perteneciente a Portugal.

En la parte portuguesa, Isma conoce a un hombre que habla "un poco español y un poco portugués" y que le asegura que en Rio de Onor "las cosas están mejor hechas y más limpias".

También explica que uno de los representantes de la zona es su hijo, ante lo que Isma entiende por qué dice que está todo tan bien arreglado. El hombre afirma que "no vale la pena gastar dinero" en su pueblo, pues allí "hace más de 40 años que no nace un niño" y que "el más joven tiene 50 años".

Después de provocar el caos en el pueblo, Isma habla con otro de los habitantes portugueses, al que pide y elija entre España y Portugal en cuestiones como la gastronomía, la fiesta o la música. Sus respuestas, en el vídeo sobre estas líneas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.