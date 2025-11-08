La recomendación de Isma Juárez a un hombre que va a cenar con Aznar: "Pague usted que luego no haya líos"

El reportero no ha conseguido entrar en la presentación del nuevo libro de José María Aznar. A pesar de ello, no ha perdido la oportunidad de charlar con algunos asistentes al evento.

José María Aznar ha presentado 'Orden y libertad', su nuevo libro, en la Fundación Rafael del Pino e Isma Juárez no podía faltar a esta cita. El reportero no fue acreditado así que tuvo que ver el acto desde la calle a través de su teléfono móvil.

"El eco de Aznar se escucha poderosamente y creo que ya se ha cagado en todos los que no piensan como él", afirma Juárez. Al finalizar el acto, Isma aborda a algunos asistentes para saber si les ha podido firmar el libro.

Descubre que un chico lleva dos libros. "Uno es para mi padre y otro es para mí", explica. Juárez se interesa por saber qué le ha puesto en la dedicatoria. "Uy, letra de médico", se sorprende, al ver la caligrafía del expresidente popular. "Letra de persona muy inteligente", replica el chico.

El reportero pregunta a una pareja por la firma, pero estos le dicen que van con prisa ya que van a cenar con Aznar. "Pague usted que luego no haya líos", recomienda Juárez. Isma, además, se ha sorprendido con el look de otros los asistentes, que va vestido en tonos claros. "Me gusta el look de ese señor, parece que es del PP de Miami", comenta el reportero.

