Una mujer, en contra de dónde vive Juan Carlos I: "Debería vivir en un piso de dos habitaciones"

Thais Villas vuelve a generar un acalorado debate en la calle. En esta ocasión, pregunta a los ciudadanos qué opinan sobre la posibilidad de que el rey Juan Carlos I vuelva a España.

Tras el lanzamiento de las memorias del rey Juan Carlos I, Thais Villas ha salido a la calle para preguntar a la gente por el emérito, generando, como es habitual, un encendido debate en 'Hablando se enciende la gente'.

La reportera cuenta a la gente que el rey ha lanzado sus memorias con el título 'Reconciliación' y les plantea si están a favor de reconciliarse con él y que el emérito vuelva a nuestro país. Las opiniones son variadas. Un hombre a favor indica que él cree que la familia "es lo primero" y que, por eso, debe volver. "Todo el mundo se merece otra oportunidad", añade otra mujer.

"Todo el mundo tiene ese derecho, pero ese señor ha cometido muchas tropelías", responde otra mujer, en contra de su vuelta. "Hasta que no me enteré de lo que estaba haciendo ese señor me parecía fenomenal", añade. "¿Cuántas veces hay que perdonar a ese hombre?", plantea.

Una señora, en contra tanto de que vuelva como de su actual lugar de residencia. "Me gustaría que viviera en un apartamento de dos habitaciones", afirma, "y viviendo de la pensión". "No tiene derecho a venir a España", afirma otro, "ha hecho muchas y muy gordas".

