Un joven sorprende con su talento oculto: "Al ser un helicóptero Apache de guerra me sale solo"

El Intermedio ha vuelto a salir a la calle para conocer los talentos ocultos de la gente en una nueva edición de 'Street Talent'. No te pierdas qué son capaces de hacer los entrevistados.

¿Qué talentos ocultos tiene la gente? El Intermedio recorre Madrid para preguntárselos a la gente. El primero que se anima a desvelar su talento es un joven, que cuenta que él es muy buen en cálculo mental.

La reportera la plantea una sucesión de operaciones, que incluyen sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. El chico las va superando, hasta que llega a una división en la que se equivoca en un número.

Otro chico cuenta que él canta "un poco bien". Al joven siempre le ha gustado la música y, por eso, decidió hacer un grupo con unos amigos. El chico, para demostrarlo, se anima a cantar la canción 'Tus vueltas' de Milo J.

"Sé hacer el helicóptero con la boca", desvela otro chico. Cuando la reportera le pregunta cómo descubrió que tenía este talento, este afirma que no se acuerda, pero que, de manera natural, "al ser un helicóptero Apache de guerra me sale solo".

Los últimos en demostrar su talento son dos chicos, que desvelan que bailan sevillanas y se marcan un baile al ritmo de 'A la puerta de Toledo' de Chiquetete. Cuando la reportera les pregunta si creen que este talento les puede abrir alguna puerta, uno de ellos responde: "Con ser felices y con salir en El Intermedio nos vale".

