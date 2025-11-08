La surrealista respuesta de un hombre cuando Thais Villas le pregunta si es monárquico: "Yo no, yo soy de Granada"

Juan Carlos I ha publicado sus memorias en Francia. Las ha titulado 'Reconciliación', lo que ha provocado que mucha gente exponga que quizá es el momento de que el emérito deje Abu Dabi y vuelva España.

El rey Juan Carlos I ha generado una gran polémica con sus memorias. El emérito ha hecho un repaso de su biografía y se ha sincerado sobre temas que han dado mucho que hablar, como el fallecimiento de su hermano Alfonso o sus relaciones sentimentales. Esto ha hecho que muchas personas planteen que quizá podría volver a España. Pero ¿qué opina la gente sobre el emérito?

Para saberlo, Thais Villas ha salido a la calle para dar lugar a uno de sus clásicos debates callejeros en 'Hablando se enciende la gente'. El tema ha provocado opiniones encontradas entre aquellos que consideran que el rey Juan Carlos I, a pesar de todo, debería volver a nuestro país mientras que otros no perdonan todas las polémicas en las que se ha visto envuelto.

En el libro el rey, por ejemplo, ha criticado a Corinna Larsen. El emérito, que reconoce haber tenido dos deslices sentimentales, indica que su relación con la empresaria alemana fue un error. "Está feo que hable mal de una persona", expone una mujer.

"Con ella no hablaba mal, hablaba muy bien", añade otra mujer, irónica, "y se lo pasaría fenomenal. Y ahora, ¿por qué habla mal?". De la reina Sofía, en cambio, habla muy bien. "Es que le ha estado aguantando cuernos y de todo", comenta una mujer.

"Aguantando tanto está muy pillada", añade otro hombre, en referencia a la reina emérita. "¿Usted hubiese aguantado tanto?", pregunta Thais a una señora. "Pues a lo mejor no", responde. "Mi mujer no aguanta", señala otro señor. "¿Ustedes son monárquicos?", pregunta Villas, entonces. "Yo no, yo soy de Granada", responde él. "Voy a dejar aquí el debate", indica Thais, ante la surrealista respuesta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.