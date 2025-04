'Miguel Ángel Revilla' y el 'rey emérito' hacen las 'paces' en El Intermedio: "Yo ya no estoy para más rupturas"

El 'expresidente de Cantabria', 'Miguel Ángel Revilla', ha hablado en 'exclusiva' con El Intermedio tras recibir una demanda del 'rey Juan Carlos I' debido a sus constantes críticas hacia él.

"¿Cómo se encuentra? ¿Cómo le ha sentado la demanda?", le preguntó Dani Mateo. 'Revilla', lejos de mostrarse preocupado, respondió con ironía: "Es la tercera decepción de mi vida". Luego, detalló las dos anteriores: "La segunda fue cuando me enteré de todos los escándalos del rey, y la primera, cuando descubrí que el mejor cantante de Cantabria era Bustamante".

Dani Mateo también quiso saber qué había cambiado en su relación con el monarca, ya que durante años 'Revilla' le había elogiado. El 'político' explicó que en el pasado no tenía sospechas:

"Eso era otra época. ¿Cómo iba a sospechar yo de un rey solo porque, de vez en cuando, le gustaba pegarse una juerga o aceptase regalillos como un Ferrari? En esos años, eso era ser campechano", bromeó.

Además, recordó la percepción que se tenía de 'Juan Carlos I' en el pasado: "Pensábamos que participaba en las regatas porque le gustaba mucho el deporte, y no por perder de vista a Doña Sofía", añadió entre risas.

Pese a la demanda, 'Revilla' dejó claro que no tiene intención de retractarse: "¡Nadie me va a callar! Lo he dicho mil veces, ¡mil! El 'rey Juan Carlos' se ha comportado como un impresentable".

En ese momento, Dani Mateo le sorprendió con una inesperada conexión en directo con 'rey emérito' (interpretado por Wyoming). Quien no dejó pasar la oportunidad de lanzarle un mensaje a 'Revilla': "Lo mismo que a Hugo Chávez: ¡¿por qué no te callas?! Y, por cierto, dame el número de Ivonne Reyes", bromeó.

Finalmente, gracias a la mediación de Dani Mateo, ambos 'llegaron a un acuerdo'. "Tenéis razón, entre la cadera y mis amantes, yo ya no estoy para más rupturas", concluyó 'don Juan Carlos'.

Puedes ver el momento completo en el vídeo de El Intermedio