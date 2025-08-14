La confesión de una mujer de barrio obrero: "Estoy fregando la escalera para no pagar comunidad"

Una mujer de barrio obrero explica a Thais Villas en este vídeo de El Intermedio que sigue pagando la hipoteca de su casa y que para no pagar comunidad, se ha ofrecido a sus vecinos para limpiar el edificio.

En 2018, Thais Villas visitó un barrio rico y uno obrero en El Intermedio para hablar con sus vecinos sobre su casa. ¿Viven de alquiler o tienen piso propio?, ¿siguen pagando la hipoteca?, ¿cuánto dinero gastan mensualmente en el ámbito doméstico?

Un joven de barrio obrero explicó que vivía de alquiler en un piso por el que pagaba junto a su novia casi 700 euros aunque era mileurista. En cambio, una mujer de barrio rico explicó en el vídeo principal de esta noticia que vivía en un piso en alquiler en el barrio de Salamanca por el que pagaba unos 1.400 euros: "Vivo en un ático de unos 90 metros con una terraza estupenda para tomar el sol".

No obstante, la mujer confesó a Thais Villas que tenía otros tres pisos más, pero en propiedad: "Tengo una casa de casi 400 metros en la Sierra, tengo un apartamento de 35 metros y tengo un chalet en Alcalá de Guadaira, cerca de la cárcel, por si acaso".

Por su parte, una mujer de barrio rico que seguía pagando la hipoteca de su casa confesó a Thais Villas que había llegado a un acuerdo con sus vecinos tras las derramas de la comunidad. "Estoy fregando la escalera para no pagar la comunidad".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.