Ahora

DIRECTO

España, en llamas: decenas de incendios simultáneos, miles de evacuados y confinados

Hemeroteca de El Intermedio

La confesión de una mujer de barrio obrero: "Estoy fregando la escalera para no pagar comunidad"

Una mujer de barrio obrero explica a Thais Villas en este vídeo de El Intermedio que sigue pagando la hipoteca de su casa y que para no pagar comunidad, se ha ofrecido a sus vecinos para limpiar el edificio.

La confesión de una mujer de barrio obrero: "Estoy fregando la escalera para no pagar comunidad"

En 2018, Thais Villas visitó un barrio rico y uno obrero en El Intermedio para hablar con sus vecinos sobre su casa. ¿Viven de alquiler o tienen piso propio?, ¿siguen pagando la hipoteca?, ¿cuánto dinero gastan mensualmente en el ámbito doméstico?

Un joven de barrio obrero explicó que vivía de alquiler en un piso por el que pagaba junto a su novia casi 700 euros aunque era mileurista. En cambio, una mujer de barrio rico explicó en el vídeo principal de esta noticia que vivía en un piso en alquiler en el barrio de Salamanca por el que pagaba unos 1.400 euros: "Vivo en un ático de unos 90 metros con una terraza estupenda para tomar el sol".

No obstante, la mujer confesó a Thais Villas que tenía otros tres pisos más, pero en propiedad: "Tengo una casa de casi 400 metros en la Sierra, tengo un apartamento de 35 metros y tengo un chalet en Alcalá de Guadaira, cerca de la cárcel, por si acaso".

Por su parte, una mujer de barrio rico que seguía pagando la hipoteca de su casa confesó a Thais Villas que había llegado a un acuerdo con sus vecinos tras las derramas de la comunidad. "Estoy fregando la escalera para no pagar la comunidad".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | El fuego avanza sin control en Castilla y León, Galicia y Extremadura y obliga a nuevos confinamientos y desalojos
  2. El pulso de los líderes europeos y Zelenski antes de la cumbre entre Putin y Trump: "No se puede decidir sin Ucrania"
  3. "Lo dejaron morir bajo un árbol": la denuncia del hijo del temporero fallecido en Alcarràs (Lleida) en plena ola de calor
  4. Se colaba en un hotel para agredir turistas: detenido un menor de Fuerteventura como presunto responsable de dos brutales agresiones a extranjeras
  5. Varios niños sufren lesiones oculares tras subirse a los coches de choque en una feria en Málaga
  6. Buscan el implante coclear que le robaron a su hijo en la playa de La Antilla, Huelva: "Sin él no puede oír"