Gonzalo Miró no entiende "qué puede ganar" el rey emérito con su demanda: "Cuando la gente tenga que elegir entre él y Revilla..."

Gonzalo Miró, la "persona que más conoce a Juan Carlos I" de Más Vale Tarde, según Cristina Pardo, valora la demanda del rey emérito a Miguel Ángel Revilla por expresiones injuriosas y difamaciones.

En el vídeo sobre estas líneas, opina que el motivo parte de la "decepción que ha podido tener con Revilla" y que, de haberle preguntado el rey Juan Carlos a él, "cosa que no ha hecho", le habría dicho que "no entiendo qué es lo que pretende ganar".

Gonzalo afirma que "no tengo claro que pueda ganar la demanda", además de que "hoy no estaríamos hablando de las cosas que ha hecho o a dejado de hacer si no llega a ser por esto". Por ello, considera que "cuando la gente tenga que elegir entre el rey emérito y Revilla, me da la sensación de que va a tener más simpatía Revilla".

En cualquier caso, Miró apunta que al rey Juan Carlos "no le preocupa demasiado la repercusión de la demanda".