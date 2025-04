La teoría de Pilar Eyre y Apezarena sobre el enfado del rey Juan Carlos con Zarzuela que salpica a su nieta Leonor

Los periodistas Pilar Eyre y José Apezarena, editor de 'El Confidencial Digital', explican en Más Vale Tarde qué habría podido conducir al rey emérito a demandar a Miguel Ángel Revilla por "expresiones injuriosas, difamantes y oprobiosas" que el expresidente de Cantabria habría vertido sobre el monarca entre mayo de 2022 y enero de 2025 en diferentes medios y programas de televisión.

El emérito le pide una indemnización de 50.000 euros que -dice- donará íntegramente a Cáritas España y le solicita además una "rectificación pública" en los medios de comunicación. Mucho tiempo atrás, ambos tenían una gran relación, incluso, allá por los primeros años 2000, Revilla se definía en su primera biografía como un auténtico "forofo" del rey.

Después, como es sabido, el expresidente de Cantabria ha sido muy crítico con la situación del monarca: "Decir que el rey emérito es un delincuente fiscal es una realidad, no hay que ir más allá", decía el expresidente cántabro en este mismo programa en septiembre de 2022, declaraciones por las que, sumadas a otras, el monarca ha interpuesto esta demanda.

Pilar Eyre no entiende que haya demandado a Revilla y no a otras tantas personas y medios que han criticado su situación, tampoco ha demandado ni a Corina ni a Bárbara Rey. Pese a esto, Eyre confesaba saber por qué lo habría hecho: "Creo saber el secreto".

Según cuenta la periodista, a pesar de su relación inexistente con la reina Letizia y la "fría" relación que tienen con su hijo, el rey Felipe VI, el emérito ha pedido varias veces, a Casa Real, amparo contra algunas informaciones que han ido dando los periodistas sobre su situación a lo largo de estos últimos años". Sin embargo, añade Eyre, "la Casa Real siempre le ha dicho lo mismo: 'Hay libertad de expresión y nosotros no podemos intervenir'".

Pero recientemente Casa Real ha interpuesto una demanda contra unos grandes almacenes de Chile por haber cedido unas imágenes de la princesa Leonor. Y esto podría haber sido importante. De este modo, cuenta Eyre, que el emérito habría dicho: 'Si no me van a parar, si no me van a defender, y si voy a estar solo frente a esto, pues ahora la demanda la voy a poner yo directamente'.

Algo que, según añade la periodista, demuestra fundamentalmente tres cosas: "Primero, que no estaba al borde de la muerte, como están diciendo desde hace años; segundo, que realmente tiene ganas de guerra; y tercero, que lo vamos a ver muy poco, muy poco en España".

Por su parte, José Apezarena ve esta demanda como algo "incomprensible". Según confiesa en Más Vale Tarde, sólo puede ser por dos explicaciones. Una, por una acción de advertencia a alguien o a algunos. Porque a lo mejor él tiene en la cabeza que alguien va a publicar algo y que él quiere frenar: "Con Revilla, las críticas empezaron en 2022, por lo que no se entiende muy bien que presente la demanda ahora".

Y en segundo lugar, el periodista señala la información que exponía Pilar Eyre de la reciente demanda de Casa Real: "La explicación que dan en Zarzuela es que la vida privada de la princesa no puede ser invadida por cualquiera. Por ello, sí puedo imaginar que, a lo mejor, Don Juan Carlos haya podido preguntarse: '¿Si protegen a su nieta, y sale con una demanda judicial en Chile, por qué a mí no?'", asegura Apezarena.

En cualquier caso, el periodista cree que ha sido una "iniciativa equivocada": "Don Juan Carlos no tiene suerte con sus consejeros, le aconsejan cosas inútiles. Porque esto no hace más que aumentar la polémica", afirma Apezarena, señalando la información de Zarzuela de que 'no tiene nada que ver'. Pero "no tengo tan claro que no haya hablado antes con su hijo porque 'Don Juan Carlos y su hijo hablan frecuentemente, y seguramente han sabido de antes esto'", concluye,