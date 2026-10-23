Marcelo desvela en El Intermedio que una amiga no sabe quién es el padre del hijo que espera: "Estamos echando cuentas"

El Intermedio sale a la calle con 'Paren las rotativas' para conocer las historias más sorprendentes de los ciudadanos, desde multas inesperadas hasta embarazos llenos de incógnitas.

En su sección 'Paren las rotativas', El Intermedio da voz a esas historias y acontecimientos anónimos que, de otro modo, nunca aparecerían en los medios de comunicación.

Es el caso de Alba, una joven que cuenta que el día de su cumpleaños ha recibido una multa de tráfico pese a que "ni siquiera tiene el carnet de conducir". "¡100 euros por pronto pago! ¡Todo lo que me den será para pagar la multa de los cojones!", protesta. Eso sí, no todo han sido malas noticias en su día especial: el chico que le gusta se ha acordado de felicitarla.

Otro de los protagonistas es Marcelo, que comparte una historia de una amiga que quizá no esperaba que se hiciera pública. Según cuenta, la joven rompió con su pareja y pasó un tiempo "divertida" con otras personas. Ahora ha retomado la relación y está embarazada, pero hay una incógnita que todavía no han resuelto: "No sabemos si es de quien debe ser o de su aventura intrépida, ¡estamos echando cuentas y el novio no sabe nada", confiesa entre risas.

Tampoco atraviesa su mejor momento Eduardo, que explica que su coche se está cayendo a pedazos. "El tubo de escape y el guardabarros se están descolgando", relata. Desesperado, asegura que ha llamado a varios talleres sin conseguir que le hagan caso. "¡Me va a costar! Voy a tener que dejar de estudiar y cotizar para pagar el coche", lamenta.

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