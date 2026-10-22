'Show me the Dani' propone a Óscar Camps convertir el Open Arms en el "Open Bar": "En vez de a negros, subes al rico de Formentera y le cobras 40 pavos"

"Me he dado cuenta de que tú rescatas a gente del mar, pero todos son negros. ¿Es que nunca he estado por rescatar a un francés o un sueco que tuviera problemas con el yate? No sé, gente decente", asegura 'Show me the Dani' al fundador de Open Arms.

En una entrevista en 'Show me the Dani', Óscar Camps, fundador de Proactiva Open Arms, aborda la crisis migratoria y el enfoque de la ONG en los rescates en alta mar. Se cuestiona el hecho de que los rescatados suelen ser personas de origen africano, mientras que europeos en problemas no parecen ser rescatados. Camps aclara que rescatan en la Costa Brava y Baleares, pero con ironía señala que los turistas no suelen tener problemas. El presentador sugiere que Europa no puede acoger a todos, pero Camps desmonta el argumento señalando que, con distanciamiento, toda la población mundial cabría en Badajoz. Se propone un cambio de enfoque para el barco de rescate, convirtiéndolo en un negocio para turistas ricos, a lo que Camps responde con una propuesta alternativa de involucrar a políticos en un escape room en el Mediterráneo.

'Show me the Dani' entrevista al fundador de Proactiva Open Arms, Óscar Camps, para abordar la cuestión de la crisis migratoria.

No obstante, señala que la ONG debería cambiar el enfoque con el que realiza los rescates de migrantes en alta mar: "Me he dado cuenta de que tú rescatas a gente del mar, pero todos son negros. ¿Es que nunca he estado por rescatar a un francés o un sueco que tuviera problemas con el yate? No sé, gente decente".

Camps aclara que "los rescatamos en la Costa Brava y en Baleares". Aunque puntualiza que "esos no acostumbran a tragar mucha agua, porque ya van llenos de sangría y de cerveza".

También insiste 'Show me the Dani' en que "no cabemos todos en Europa". "Y además los traes de África, que esa gente es altísima. Al menos podías traer a peruanos o chinos, que son más pequeñitos", añade.

Un argumento que Óscar Camps desmonta exponiendo que "dejando un metro y medio de distancia de securidad, como en el Covid, cabrían los 8.300 millones de personas que hay en el mundo en la provincia de Badajoz". "Pues no me parece mal la propuesta, meterlos todos en Badajoz y que no molesten", responde 'Show me the Dani'.

Acto seguido, al anfitrión de nuestro podcast se le ocurre una "oportunidad de negocio" y no duda en proponérsela a Camps: "El barco ya lo tenemos en el Mediterráneo. Eso se queda igual. Y ahora, en vez de subir a gente negra del mar, subes a ricos de Formentera y les cobras 40 pavos por un cóctel". "Le cambiamos el rollo al barco y lo convertimos en el Open Bar", añade.

Óscar Camps responde que la idea "no es tan descabellada", aunque propone un plan alternativo: "Podríamos embarcar a la Comisión Europea y algún político local y llevarlos en medio del mar y organizar un escape room en medio del Mediterráneo".