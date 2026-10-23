La divertida reacción de un falso argentino en El Intermedio: "¿Que me haga pasar por fan de Milei? Esto sí que es cachondeo"

Con motivo de la visita del líder ultraderechista a España, El Intermedio lanza una encuesta manipulada pidiendo a varios vecinos que se hagan pasar por ciudadanos argentinos y defiendan sus postulados.

El presidente de Argentina, Javier Milei, visitó España y generó controversia al insultar a periodistas y al presidente Pedro Sánchez, a quien llamó "corrupto" y "ladrón". El programa El Intermedio realizó una encuesta en la calle, pidiendo a los participantes que se hicieran pasar por argentinos para opinar sobre Milei. Manuel, uno de los encuestados, intentó imitar el acento argentino sin éxito, mientras que Xavi, otro participante, se mostró incómodo al pretender ser un seguidor de Milei. A pesar de sus esfuerzos, Xavi rechazó la idea de apoyar al líder ultraderechista, afirmando que no lo soporta.

Este miércoles, el presidente de Argentina, Javier Milei, visitó España y no pasó desapercibido, pues profirió insultos tanto a varios periodistas, entre ellos Isma Juárez, como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que tachó de "corrupto" y "ladrón".

Tras la visita, El Intermedio ha salido a la calle para pedir a varios vecinos que se hagan pasar por argentinos y opinen del papel del presidente del país latinoamericano.

Manuel, el primero de nuestros encuestados, asegura que se le dan bien los acentos. "Es un chabón que tiene muy buena onda", responde en un tono más propio de un cubano que de un argentino. "No es ningún pelotudo", añade, antes de rendirse: "¡Es que no me sale, parezco mexicano!".

Xavi, el segundo participante de nuestra encuesta manipulada, sí que se siente más cómodo con el acento argentino: "Que se quede allá en Argentina, ¿qué hace acá?".

Sin embargo, le pedimos que se haga pasar por seguidor del líder ultraderechista, y eso no acaba de cuadrarle. "¿Que me haga pasar por fan? Eso sí que es cachondeo?", asegura. Aun así, lo intenta, pero sin mucho éxito. "Que venga y nos represente, es un orgullo como argentino en España", defiende.

Además, se pone una bufanda de Argentina y coge un mate para tratar de parecer más argentino, pero no surte efecto. Sin embargo, se niega a seguir haciendo de seguidor de Milei. "No lo soporto. ¿Quién lo soporta? Fan no voy a ser", concluye.

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