Guillermo Fesser explica cómo Trump está sosteniendo el Gobierno de Milei: "Lo venden como un tratado comercial y realmente es un saqueo"

Guillermo Fesser analiza el estrecho vínculo entre los Estados Unidos de Donald Trump y la Argentina de Javier Milei, tras el que se esconden arriesgadas inversiones de dinero público y contratos que benefician a los más allegados al presidente norteamericano.

El Intermedio conecta con Guillermo Fesser, que desde Estados Unidos analiza la delicada situación de Donald Trump de cara a las elecciones de mitad de mandato. El corresponsal también ha explicado cómo la administración Trump está sosteniendo el Gobierno de Javier Milei en Argentina.

Fesser señala que aunque se vende que lo que hay entre Estados Unidos y Argentina es un acuerdo comercial, en realidad "lo que está haciendo Estados Unidos en Argentina es un saqueo".

"Trump va a por toda América, lo ha dicho claramente", indica el corresponsal, que asegura que el presidente norteamericano "no se corta un pelo", hasta el punto de que quiere Canadá, Cuba e incluso se ha postulado como candidato a la presidencia de Venezuela. todo ello, bajo el modelo que quiere Estados Unidos para América Latina "el de una colonia" como en este momento ocurre con Puerto Rico, "que mucha gente ni sabía que era parte de la Unión".

Milei, por su parte, está en Argentina, según Fesser, "gracias a un crédito de 40 mil millones de fondos privados a los que presionó Donald Trump mientras les daba contratos dentro de Estados Unidos". También por la compra de 20.000 millones del Tesoro público americano, "gastándose pasta de los ciudadanos estadounidenses invirtiendo en el peso argentino, que es un riesgo enorme".

Una inyección de dinero que, además, beneficia directamente a los agricultores y ganaderos argentinos que ahora compiten con los ganaderos y agricultores estadounidenses "que están fastidiados hasta arriba con los aranceles de Trump". A cambio, apunta, consigue contratos, "porque Argentina tiene litio, gas y cobre que a los señores que rodean a Donald Trump les interesa".

Milei, por su parte, ha dicho que sería peor depender de China, pero Fesser recuerda que mientras Estados Unidos "lo único que hace es ofrecer fuerza", China construye aeropuertos como el de Managua, que va a ser "el más impresionante de toda Centroamérica".

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