Rosario Pardo desvela en El Intermedio que le ha caído una multa de 800 euros: "La Guardia Civil decía que la quería atropellar"

Rosario Pardo 'informa' para 'Paren las rotativas' de que tuvo una situación con la Guardia Civil. Tenía la ITV caducada, llevaba un auricular y la Guardia Civil le acusaba de saltarse un alto. El resultado, 800 euros de multa y 3 puntos del carné.

En su sección 'Paren las rotativas', El Intermedio ofrece un espacio a todas esas historias y acontecimientos anónimos que, de otro modo, nunca aparecerían en los medios.

Es el caso de una chica que informa de que a su amiga se le cayó una copa y le rompió un dedo del pie: "Cuando sucedió todo me dijo: 'No seas tan exagerada que no ha pasado nada, solo ha sido la uña'", comenta. Sin embargo, acabó en el Hospital de La Paz con "un traumatólogo muy majo".

Lo que más lamenta es que tiene que estar de baja, porque asegura que le encanta su trabajo, precisamente en el Hospital de La Paz donde acabó en urgencias con "aquél traumatólogo guapísimo y majísimo".

Otra mujer comunica públicamente que va a ser abuela. Será su tercer nieto, por lo que reconoce que tendrá que "perder kilos para estar ágil para los niños": "En cuanto que quitemos las cervezas, las patatas y los boquerones, se van los kilos", afirma.

Rosario Pardo también participa en este informativo de lo cotidiano para desvelar que ayer le "cascaron una multa de 800 euros y 3 puntos porque la Guardia Civil se volvió loca". "Decía que la quería atropellar", apunta la actriz, que también confiesa que le pillaron con la ITV caducada: "La pasaba hoy, y la he pasado", explica. Por si esto fuera poco, también llevaba puesto un auricular porque iba escuchando música.

*Vuelve a ver el programa completo de El Intermedio en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.