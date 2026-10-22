La canción de Dani Mateo para felicitar a Milei por su cumpleaños: "ES un boludo excelente"

El líder ultraderechista cumple 56 años un día después de visitar España e insultar a varios periodistas e incluso a Pedro Sánchez, al que ha llamado "corrupto" y "ladrón".

El presidente argentino, Javier Milei, celebra su 56 cumpleaños este 22 de octubre, tras una polémica visita a España donde insultó a varios periodistas y llamó "corrupto" y "ladrón" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En este contexto, Dani Mateo aprovechó para felicitar a Milei en el programa El Intermedio, componiéndole una canción humorística que interpretó en directo. La letra de la canción describe a Milei como alguien que insulta a la gente y se enfrenta al presidente. El programa completo de El Intermedio está disponible en atresplayer.

Este jueves, 22 de octubre, el presidente argentino, Javier Milei, está de celebración. El líder ultraderechista cumple 56 años un día después de visitar España.

Una visita en la que ha insultado a varios periodistas de nuestro país, entre ellos a Isma Juárez, e incluso ha llamado "corrupto" y "ladrón" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ante esta fecha, Dani Mateo no ha querido dejar pasar la oportunidad de mandar su felicitación a Javier Milei por sus "56 primaveras" y le ha compuesto una canción que no ha dudado en cantar en El Intermedio.

"Es un boludo excelente, insulta mucho a la gente, se caga en el presidente y se vuelve a pirar", ha cantado Dani Mateo.

*Vuelve a ver el programa completo de El Intermedio en atresplayer.

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