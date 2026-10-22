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La canción de Dani Mateo para felicitar a Milei por su cumpleaños: "ES un boludo excelente"

El líder ultraderechista cumple 56 años un día después de visitar España e insultar a varios periodistas e incluso a Pedro Sánchez, al que ha llamado "corrupto" y "ladrón".

Dani Mateo celebra el cumpleaños de Milei y le dedica una canción
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Este jueves, 22 de octubre, el presidente argentino, Javier Milei, está de celebración. El líder ultraderechista cumple 56 años un día después de visitar España.

Una visita en la que ha insultado a varios periodistas de nuestro país, entre ellos a Isma Juárez, e incluso ha llamado "corrupto" y "ladrón" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ante esta fecha, Dani Mateo no ha querido dejar pasar la oportunidad de mandar su felicitación a Javier Milei por sus "56 primaveras" y le ha compuesto una canción que no ha dudado en cantar en El Intermedio.

"Es un boludo excelente, insulta mucho a la gente, se caga en el presidente y se vuelve a pirar", ha cantado Dani Mateo.

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