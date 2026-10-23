Rosalía reivindica sus raíces en los Billboard Latinos: "¡Viva la música en español! ¡Ni ningún good afternoon ni ningún hello!"

La cantante catalana fue galardonada en los premios Billboard de la Música Latina 2026 con tres premios: Billboard Salón de la Fama, Artista Latin Pop del Año y Álbum Top Latin Pop del Año.

Rosalía ha vuelto a demostrar su espontaneidad sobre el escenario. La cantante catalana ha sido una de las grandes protagonistas de los premios Billboard de la Música Latina 2026, celebrados este jueves por la noche en Miami, donde ha recibido tres reconocimientos y ha lanzado un mensaje en defensa de la música en español.

La artista ha sido galardonada con el premio Billboard Salón de la Fama, un reconocimiento reservado a figuras con una trayectoria internacional destacada. "Es uno de los más importantes", destaca Tatiana Arús en el plató de Aruser@s. Además, Rosalía se ha llevado los premios a Artista Latin Pop del Año y Álbum Top Latin Pop del Año.

Al recoger uno de los galardones, Rosalía aprovechó para reivindicar sus raíces y mostrar su orgullo por la música en español. "Yo vengo de Barcelona con mucho orgullo y hago música en español, por eso es muy especial para mí estar hoy aquí en esta celebración de la música latina", afirmó la artista de Sant Esteve Sesrovires, que cerró su discurso con un icónico momento que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales: "¡Que viva la música latina, la gente de Latinoamérica y que viva la música en español! ¡Ni ningún good afternoon ni ningún hello!".

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