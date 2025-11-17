'Leire Díez' 'explica' en El Intermedio cómo ha ido su juicio: "He ido como investigadora, estoy haciendo un documental"

Cristina Gallego se mete en la piel de 'Leire Díez' , la supuesta fontanera del PSOE, para comentar cómo ha ido su declaración ante el juzgado. Todos los detalles en el vídeo principal de esta noticia de El Intermedio.

'Leire Díez' visita El Intermedio tras comparecer hoy en el juzgado. Nada más sentarse en la mesa del programa ha vuelto a negar que ella sea la 'fontanera del PSOE'. "Rotundamente no. No soy fontanera, soy investigadora", ha querido dejar claro.

Además, ha dado un pequeño avance sobre los libros que tiene pensados publicar sobre sus numerosas investigaciones. "Claro que se van a publicar guste o no. Si no han salido hasta ahora es porque estaba investigando sobre cómo se publican los libros de investigación", explica 'Díez".

Cuándo Wyoming le ha preguntado si está preocupada por su causa judicial, la 'socialista' ha respondido que ella no ha ido al juicio en calidad de investigada, "he ido como investigadora".

"Estoy haciendo un documental sobre juicios injustos a personas inocentes. Soy la directora, la guionista, la protagonista y también la sonidista", ha dicho con orgullo 'Leire Díez"

Por otro lado, ha explicado por qué ha pedido al magistrado que anulase las grabaciones presentadas en la causa: "La razón es que no quiero que se haga espóiler de mis investigaciones porque ya estoy en negociaciones para hacer la película con una plataforma. No puedo decir el nombre, pero el logo es más rojo que este programa".

