'Leire Díez' confiesa a Wyoming que no puede revelar nada sobre su reunión con Cerdán: "Si te lo cuento, tendría que matarte"

En este vídeo de El Intermedio, 'Leire Díez' señala que tiene muchos proyectos de investigación abiertos, aparte de su libro: "Estoy haciendo un documental sobre el PSOE. No descarto que me nominen al Goya".

'Leire Díez', interpretada por la humorista Cristina Gallego, se sienta en el plató de El Intermedio para dar más datos sobre la 'inminente' publicación de su libro de investigación. "Está a punto de salir mi libro. A puntito. O sea que están metiendo los folios en la impresora", asegura la 'fontanera' de Ferraz.

Sin embargo, Wyoming no le pregunta por su libro, sino por la noticia de que Santos Cerdán ha reconocido que se llegó a reunir con ella. "¿De qué hablaron en esas reuniones?", le plantea el presentador.

"Pues… de unos asuntos muy importantes que podrían comprometer a importantes estamentos del Estado a los que yo estuve investigando en profundidad. Pero no te puedo contar lo que sé por qué tendría que matarte...", explica 'Díez'. Asimismo, la 'periodista' le pide por favor a Wyoming que su conversación no salga del plató, pues no quiere volver a pasar una noche en el calabozo.

Una experiencia que le ha servido para 'escribir' su siguiente libro de investigación. "Me inspiré en 'Prison Break', solo que yo no me tatué el plano de la cárcel, me tatué los muelles del colchón. Menuda mierda de cama", comenta 'Díez'.

Ante esta 'exclusiva', el presentador de El Intermedio le recuerda que todavía no ha publicado su primer libro de investigación. "Pero qué libro, qué libro ni qué libro. Vamos a ver, vamos a ver, lo que yo voy a hacer es un documental", se excusa 'Leire Díez'. Y añade que ella es "periodista, socialista y documentalista".

"Estoy haciendo un documental sobre el Partido Socialista. No descarto que me nominen al Goya y llevarme un cabezón a casa", presume. "Está en proceso de montaje", revela y asegura que Scorsese se está encargando de la producción, pues ambos son grandes amigos desde que el director de cine adaptó una investigación sobre los Sanfermines al cine bajo el nombre de 'Toro Salvaje'.

