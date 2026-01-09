Santos Cerdán, imputado por falso testimonio tras declarar en la comisión del caso Koldo

Los detalles El exsecretario general del PSOE Santos Cerdán tendrá que acudir el próximo 5 de febrero al juzgado para responder por un delito de falso testimonio tras su comparecencia en la comisión de investigación sobre el caso Koldo.

La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, Lidia María Paloma Montaño, cita al exdirigente del PSOE Santos Cerdán a declarar como investigado por un delito de falso testimonio por mentir presuntamente en la comisión del caso Koldo en el Senado en abril de 2024. Le cita el 5 de febrero a las 11 de la mañana.

El exdirigente del PSOE tendrá que comparecer dos veces en los juzgados de Plaza de Castilla la misma semana: el 2 de febrero como testigo en la causa que investiga las cloacas de la fontanera Leire Díez y el 5 como imputado por falso testimonio

La causa parte de una querella interpuesta por Hazte Oír, que sostiene que el 30 de abril de 2024, cuando todavía no estaba investigado, dijo que no había contactado más de un par de veces con Koldo García entre 2021 y 2023.

La Fiscalía rechazó en su momento que el exdirigente socialista pudiese incurrir en falso testimonio, dado que este delito se produciría con "alteraciones sustanciales de la verdad" que incidan sobre "hechos determinantes" y "no meras reticencias o inexactitudes".

El Ministerio Público criticaba que se estableciera "un deber penal de veracidad que no tiene parangón con ningún otro establecido" en la Constitución o en la ley, y sostenia que atribuir el delito de falso testimonio en estas circunstancias "atenta contra el principio de intervención mínima del derecho penal".

Son argumentos que plasmó la fiscal en el informe en el que se oponía a la admisión a trámite de la querella presentada por la organización Hazte Oír contra el exsecretario de Organización socialista por un delito de falso testimonio.

Una querella que, en contra del criterio de la Fiscalía, era admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción 24 de Madrid, al ver indicios de una "desviación clara" entre lo que declaró y "la realidad material" de los hechos.

La titular de este juzgado sospechaba en su escrito de admisión de querella que Cerdán "habría faltado sustancialmente a la verdad" en aquella comparecencia del 30 de abril de 2024, un año antes de que renunciase a su escaño en el Congreso tras verse salpicado en una trama de presunto reparto de mordidas por adjudicaciones de obra pública que le mantiene en prisión preventiva por orden del Tribunal Supremo.

Sin embargo, la fiscal argumentaba en su informe que decir que solo vio al exasesor ministerial Koldo García en dos ocasiones o que nunca vio al presunto comisionista Víctor de Aldama "carece de toda relevancia típica pues es la respuesta a una pregunta que no pretende obtener información sobre un hecho sino sobre, lo que es muy diferente, una construcción valorativa de los hechos". Ello, en sí mismo, "no es faltar a la verdad", apostillaba.