Isma Juárez visitaba la presentación de un libro en la que participaban Mariano Rajoy y José María Aznar, donde intentó, sin mucho éxito, repartirles tarjetas por si luego necesita buscar trabajo en "la nueva España".

Hace unos días, Mariano Rajoy y José María Aznar coincidían en la presentación de un libro. Allí también estuvo Isma Juárez, que quiso saludarlos y, de paso, hacer contactos por si después del 29-N se queda en paro y necesita un trabajo en "la nueva España".

El reportero intenta hablar con Rajoy tirando el "señuelo" de la pregunta del deporte e intenta saber, sin éxito, si cree que España puede ganar su segundo Mundial consecutivo. En el caso de Aznar, se lleva directamente un empujón de uno de los guardaespaldas del expresidente: "Me acaban de dar un hostión en la barriga. Creo que acabo de encontrar las armas de destrucción masiva", afirma.

Isma presencia el acto desde una de las salas adyacentes, donde observa el vídeo que ha enviado Alberto Núñez Feijóo: "Sí que está pareciéndose a Rajoy, ya ha empezado con lo del plasma", comenta.

Finalmente Isma consigue entregar tarjetas a la exdiputada del PP Carmen Quintanilla y la exministra Ana Pastor. No así con Rajoy ni Aznar, al que antes de irse intenta saber si enseñará "inglés a Feijóo con acento texano".

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