Guillermo Fesser, sobre las últimas polémicas de Trump: "Es imposible distinguir si está mintiendo, es una nueva estupidez o fruto de la demencia"

"La brecha enorme que hay entre el enriquecimiento personal de Donald Trump y su familia y la vida miserable de muchos seguidores ha pasado de ser una inspiración a un insulto", comenta Fesser, que analiza el derrumbe de Trump en las encuestas de cara a las elecciones de mitad de mandato.

Guillermo Fesser analiza desde Nuevo México la situación de Donald Trump a menos de dos semanas para las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

"Trump actúa como un emperador de facto, pero se ha olvidado de que los emperadores, además de ofrecer circo, que lo ofrece y a todas horas, también tienen que ofrecerle al pueblo pan", comenta Fesser, que señala que los ciudadanos de Estados Unidos están sufriendo la enorme subida de precios, hasta el punto de que "tienen que elegir si echarle gasolina al coche o seguir el tratamiento médico".

"La brecha enorme que hay entre el enriquecimiento personal de Donald Trump y su familia y la vida miserable de muchos seguidores ha pasado de ser una inspiración a un insulto", apunta el corresponsal, que explica cómo Trump se derrumba hasta en las encuestas de Fox News.

Sobre las declaraciones polémicas de los últimos días, Fesser indica que "es imposible distinguir si es porque está mintiendo, como es habitual, si es por una nueva estupidez debido a su coeficiente o si es fruto de la demencia".

Mientras tanto, sigue reivindicando la propiedad de Groenlandia; persiguiendo a sus rivales políticos, como la diputada Ilhan Omar, cuya "única culpabilidad es ser negra y mujer", y ofreciendo recompensas a los vecinos que delaten a emigrantes sin papeles.

De hecho, afirma Fesser, Trump "ha conseguido que el Halloween de la semana que viene se celebre sin hispanos", ya que las madres "han dicho a sus hijos que les van a comprar caramelos, pero que se van a tener que quedar disfrazados en su casa por miedo a la migra".

Además, Trump está sacando pecho de haber liberado a un preso norteamericano de Rusia, pero "al precio de la traición a Ucrania y a Europa". A propósito de esto el corresponsal explica que Hillary Clinton ha dicho que esto solo podría deberse a que "Putin tiene que tener algún vídeo o alguna foto muy comprometedora de Donald Trump".

Por otro lado, se ha metido en los cheques de 200 dólares con los que Amazon debe indemnizar a los clientes a los que indujo a suscribirse a Prime Vídeo, sobre lo que ha querido apuntarse un tanto. 200 dólares con los que, comenta Fesser, Trump pretende comprar a gente a los que "gracias a la 'Big Beautiful Bill' les ha quitado a 12 millones el seguro médico y a cinco millones la ayuda alimentaria, de ellos el 50 por ciento niños".

Un plan en el que, citando al economista Justin Wolfers, "Trump recorta el gasto de la gente que necesita, recorta los impuestos de la gente que no lo necesita y, para cuadrar el desajuste, deja sin alimentos a los menores que no pueden votar".

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