Milei insulta a Isma Juárez (El Intermedio): le tacha de tener un bajo coeficiente intelectual y no ser capaz de mantener debates racionales

El contexto El presidente argentino llegó este miércoles a España para atacar tanto al presidente del Gobierno, como a los periodistas que le hicieron preguntas que no le gustaron.

El presidente argentino, Javier Milei, ha generado controversia durante su visita a España al insultar a periodistas y figuras políticas. Tras un enfrentamiento con Isma Juárez, reportero de El Intermedio, Milei lo descalificó en redes sociales, acusándolo de tener un bajo coeficiente intelectual y de no poder mantener debates racionales. Juárez había cuestionado a Milei sobre la situación económica de Argentina, a lo que el presidente respondió con desdén. Además, Milei criticó al presidente del Gobierno español, llamándolo "ladrón" y "dictador", y sugirió expulsar a la izquierda del poder en España.

No contento con venir a España e insultar a una periodista sin ningún tipo de pudor, el presidente argentino, Javier Milei, la ha tomado por redes sociales con el reportero de El Intermedio, Isma Juárez, al tacharlo de tener un bajo coeficiente intelectual y no ser capaz de mantener debates racionales. Como si su viaje a España se haya caracterizado por sus debates racionales.

Este miércoles protagonizó un encontronazo con Isma Juárez, que a su llegada a un acto de Nueva Economía Fórum le preguntó por la situación económica del país sudamericano. "Usted decía que no había pobreza en Argentina, dijo que la gente podía llegar a final de mes", le expuso Juárez al presidente argentino.

Ante esa pregunta, Milei respondió cuestionando las capacidades de nuestro compañero: "Si quieres abrazarte a un eslogan emocional, está bien, amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro".

Ahora, un día más tarde de este encontronazo, el presidente argentino ha compartido el reportaje de El Intermedio en sus redes sociales y ha señalado que se trata de un "clásico de los periodistas berretas en todo el mundo".

"Se abrazan a frases efectistas de alto contenido emocional pero el bajo IQ no les permite enfrentar el paso al debate racional", ha escrito en su cuenta de X.

Y es que Milei llegó este miércoles a España para cargar contra todo el mundo -menos contra sus grandes amigos Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso-. Cargó duramente contra el presidente del Gobierno, a quien llamó "ladrón" y "dictador", atacó a una periodista que le hizo una pregunta incómoda, y aseguró que hay que sacar a "patadas" a la izquierda de Moncloa.

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