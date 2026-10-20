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Visita de Javier Milei

Afra Blanco no entiende "por qué Ayuso y Abascal se esconden" con la visita de Javier Milei: "Ahora ya no les interesa hacerse la foto"

Afra Blanco reflexiona sobre la visita de Milei y el hecho de que no tenga confirmada una reunión con Abascal o Ayuso: "Quizás es porque llama 'hijo de fruta' a todas las personas que en su país no son capaces de llegar a final de mes".

Afra Blanco reflexiona sobre la visita de Milei y el hecho de que no tenga confirmada una reunión con Abascal o Ayuso: "Quizás es porque llama 'hijo de fruta' a todas las personas que en su país no son capaces de llegar a final de mes".

Javier Milei acaba de llegar a España en plena precampaña y, aunque no tiene previsto reunirse con Santiago Abascal, en entorno del presidente argentino asegura que sí que tendrá una reunión con Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, desde la Comunidad de Madrid no han confirmado este encuentro. Entre los motivos, podría estar la política de recortes de Milei en Argentina, una cuestión incómoda tanto para Abascal como para Ayuso en plena precampaña electoral.

"No acabo de entender por qué ahora Díaz Ayuso o Abascal se esconden", comenta Afra Blanco, que tampoco entiende "por qué Díaz Ayuso, la que le puso la medalla en la solapa a Javier Milei, ahora parece que no se va a reunir con él".

"Quizás es porque ahora Javier Milei está llamando 'hijo de fruta' a todas personas que en su país, Argentina, no son capaces de llegar a final de mes", prosigue la sindicalista, que recuerda que el presidente argentino "tiene a sus espaldas abaratar el despido, permitir no pagar las horas extras, permitir jornadas de 12 horas, recortar las vacaciones y las pensiones presentes y futuras, reducir la aportación a las cotizaciones de la Seguridad Social por parte de las empresas, echar a miles de trabajadores y servidores públicos y disparar la pobreza en su país".

"Quizás por todo, esto, porque han dicho defender las políticas de Javier Milei, ahora mismo ya no les interesa hacerse la foto", sentencia.

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