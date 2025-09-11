Ahora

Reportaje de Isma Juárez

Isma Juárez avisa a un afilador de que en la sede del PSOE "hay negocio": "En política, hay muchos cuchillos que se clavan"

Isma Juárez pasa una jornada con Florentino, un afilador con 50 años de experiencia por las calles de Madrid, que en este vídeo le intenta enseñar los secretos de un oficio en serio peligro de extinción.

Isma Juárez pasa una jornada con Florentino, un afilador con 50 años de experiencia por las calles de Madrid, que en este vídeo le intenta enseñar los secretos de un oficio en serio peligro de extinción.

En plena era de la inteligencia artificial, Isma Juárez intenta saber más de un oficio que cada vez está más en peligro de extinción: el de afilador.

Para ello, acompaña durante una jornada de trabajo a Florentino, un profesional que lleva 50 años recorriendo las calles de Madrid amolando todo tipo de cuchillos, tijeras o navajas.

Además de aprender, sin mucho éxito, cómo es eso de sacar filo a los cuchillos con la herramienta de Florentino, Isma es testigo del arte del afilador en lugares tan dispares como un bar, una frutería o la puerta de una comisaría de Policía.

En esta jornada, Isma aprovecha para bromear con Florentino, al que le pide que "no lleves actitud de persona que lleva cuatro cuchillos" y hasta tiene tiempo de cargarse la navaja de este hombre mientras intenta afilarla.

Su ruta les lleva hasta la calle Ferraz y la sede del PSOE, donde Isma le avisa a Florentino de que ahí "puedes tener negocio": "En política, hay muchos cuchillos que se clavan en la espalda", comenta.

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno sufre una derrota parlamentaria dolorosa tras la caída de la reducción de jornada por la negativa de Junts, PP y Vox
  2. Disparan al activista conservador y aliado de Donald Trump, Charlie Kirk, durante un acto universitario en Utah Valley
  3. Los audios que demuestran que Pradas sí dio órdenes sobre la alerta del día de la DANA, pese a haberlo negado ante la jueza
  4. La estrategia de tensión de Rusia: cruzar líneas rojas, probar la unidad de Occidente y desgastar a la OTAN sin provocar un conflicto directo
  5. EEUU acusa a España de "envalentonar a los terroristas" por las medidas del Gobierno contra el genocidio en Gaza
  6. Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo: Larry Ellison le roba el título con 393.000 millones de dólares