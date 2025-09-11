Isma Juárez avisa a un afilador de que en la sede del PSOE "hay negocio": "En política, hay muchos cuchillos que se clavan"

Isma Juárez pasa una jornada con Florentino, un afilador con 50 años de experiencia por las calles de Madrid, que en este vídeo le intenta enseñar los secretos de un oficio en serio peligro de extinción.

En plena era de la inteligencia artificial, Isma Juárez intenta saber más de un oficio que cada vez está más en peligro de extinción: el de afilador.

Para ello, acompaña durante una jornada de trabajo a Florentino, un profesional que lleva 50 años recorriendo las calles de Madrid amolando todo tipo de cuchillos, tijeras o navajas.

Además de aprender, sin mucho éxito, cómo es eso de sacar filo a los cuchillos con la herramienta de Florentino, Isma es testigo del arte del afilador en lugares tan dispares como un bar, una frutería o la puerta de una comisaría de Policía.

En esta jornada, Isma aprovecha para bromear con Florentino, al que le pide que "no lleves actitud de persona que lleva cuatro cuchillos" y hasta tiene tiempo de cargarse la navaja de este hombre mientras intenta afilarla.

Su ruta les lleva hasta la calle Ferraz y la sede del PSOE, donde Isma le avisa a Florentino de que ahí "puedes tener negocio": "En política, hay muchos cuchillos que se clavan en la espalda", comenta.