'Show Me the Dani', en contra de la reducción de la jornada laboral: "¿Qué somos? ¿Inmigrantes feministas?"

Dani Mateo visita El Intermedio convertido en el 'criptobro' favorito del programa y lo hace para hablar sobre la ley para reducir la jornada laboral a 37 horas que, finalmente, no ha conseguido los apoyos necesarios para ser aprobada.

Dani Mateo, convertido en el 'criptobro' Show Me the Dani, para hablar sobre la reducción de la jornada laboral. El 'criptobro' manifiesta que está de acuerdo con la reducción de la jornada laboral. Pero, como especifíca, solo en su caso y no para los demás.

"Me encanta que la hayan eliminado, que se haya ido a freír espárragos", añade. "¿Qué es esto de querer currar cada vez menos? ¿Qué somos inmigrantes? ¿Inmigrantes feministas?", se pregunta 'Show me the Dani'. El 'criptobro' considera que es necesario "currar más".

Como explica, no es el único que tiene este pensamiento. Dani pone como ejemplo a Elon Musk, que asegura "que lo mejor para aumentar la productividad es currar 120 horas a la semana y dormir en la oficina".

El 'criptobro' pone otro ejemplo: el reconocido tecnólogo indio Narayana Murthy. Este es un empresario "que se conforma con que curréis 70 horas a la semana". "Es como lo de Elon Musk pero trabajando a media jornada", explica.

'Show me the Dani' desvela que su propuesta favorita es la de que ha hecho el CEO de una empresa de IA de Estados Unidos. "Ofrece empleo de 14 horas diarias, fines de semana incluidos", expone. "Así, a priori, suena un poco al convenio laboral de los esclavos del antiguo Egipto", reflexiona, "pero, tiene una gran ventaja: si curras todos los días de la semana no te da la bajona cuando llega el lunes".