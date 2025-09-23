Ignacio Escolar desmonta a Ayuso y su teoría del "espejo" en el caso de su novio: "Es una gran manipulación"

Ignacio Escolar, director del medio que destapó el escándalo del novio de Ayuso, analiza la apertura de juicio oral y desmonta los argumentos de la presidenta madrileña, entre ellos que este caso es un "espejo" respecto al de Begoña Gómez.

Ignacio Escolar vista el plató de El Intermedio para analizar el caso del novio de Ayuso, que precisamente su medio, 'elDiario.es', desveló hace ya 18 meses, tras la apertura de juicio oral.

El director de 'elDiario.es' desmonta la teoría de Isabel Díaz Ayuso de que el caso de González Amador sería un "espejo" para tapar los escándalos del entorno de Pedro Sánchez, en su opinión "una gran manipulación".

De hecho, en el vídeo sobre estas líneas explica que si se intenta comparar el caso de la pareja de Ayuso como reflejo del de Begoña Gómez, "es justo al revés".

En este sentido señala que, si se miran las fechas, la denuncia contra la mujer de Pedro Sánchez se interpuso un mes después de que 'elDiario.es' destapara el escándalo de González Amador.

Sobre la divergencia de opiniones dentro del PP a la hora de valorar la apertura de juicio oral a González Amador, con Miguel Ángel Rodríguez hablando de 'lawfare' y el PP desmarcándose de sus declaraciones, Escolar recuerda los ataques a los jueces que investigaron la trama Gürtel, por lo que afirma que en el PP "el respeto por la Justicia depende un poco del día".

Para Escolar, los argumentos de Ayuso para separar el caso de su pareja del Gobierno de la Comunidad de Madrid o ella misma "no se sostienen", pues indica que hay una publicación en la revista 'Lecturas' que certifica su relación con González Amador en mayo de 2021 y, por tanto, que ya eran pareja "en los dos momentos que él engaña a Hacienda".

Además, el director de 'elDiario.es' apunta que González Amador tiene otra causa abierta por su relación con el presidente de Quirón Prevención. "Cómo no va a tener que ver con la presidenta de Madrid que su pareja esté recibiendo un trato de favor con un directivo del principal grupo privado de la sanidad madrileña", afirma.

Escolar también señala que Ayuso "vive en la casa que se compró con el dinero de todos estos presuntos delitos" que se le imputan a su pareja.