Ignacio Escolar señala que sabe quién filtró el correo del novio de Ayuso a su medio: "El fiscal general no nos lo pasó"

El periodista ha reconocido que no se ve con la "autoridad moral" para pedir la dimisión de alguien que sabe que "es inocente", dejando claro que él sabe que el fiscal general no fue la persona que les pasó la información.

Ignacio Escolar, director de 'elDiario.es', ha reconocido que él sabe quién envió la información sobre el correo del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso en el que proponía un pacto con la Fiscalía reconociendo dos delitos fiscales, dejando claro que no fue "ninguna de las dos personas que están acusadas".

Por tanto, ha confesado que el auto del juez Ángel Hurtado le parece "anómalo", señalando que da saltos al vacío al acusar a la Presidencia del Gobierno "sin prueba alguna".

"Para dar por buenos los hechos que considera probados, habría que darle una máquina del tiempo al fiscal general del Estado, porque en la instrucción aparece que, 31 horas antes de que tuviese acceso a esa información, en las redacciones de Madrid ya se sabía", ha explicado.

El periodista ha señalado que, con todo lo que él sabe, cree que Álvaro García Ortiz no debería dimitir. "Con la información que tengo, no me veo en la autoridad moral para pedir la dimisión de un inocente", ha destacado.

"Sé que no fue la persona que nos pasó la información", ha asegurado, preguntándose cómo podría entonces pedir la dimisión de una persona que sabe que no ha hecho "los hechos de los que se le acusan".