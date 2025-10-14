Una mujer latina de barrio obrero desvela a Thais Villas por qué emigró a España: "Si no me venía me mataban"

Con motivo del Día de la Hispanidad, Thais Villas dedica su sección 'Barrio rico, barrio obrero' a la comunidad latina. En este vídeo, vecinas de uno y otro barrio desvelan por qué emigraron a España y a qué se dedican en nuestro país.

El 12 de octubre también se celebraba el Día de la Hispanidad y, por ello, Thais Villas centra su sección 'Barrio rico, barrio obrero' en la comunidad latina para averiguar si en su caso se mantienen las diferencias habituales entre barrios.

Mientras en el barrio rico le explican que se dedican a trabajos relacionados con el marketing, tienen su propio negocio o directamente "se dedican a vivir", como apunta Thais, en el barrio obrero trabajan en el sector de la limpieza o cuidado de mayores.

Una vecina de barrio rico señala que vino a vivir a España porque trasladaban a su marido, mientras que en el barrio obrero una mujer asegura que lo hizo para garantizar "un futuro mejor" para sus hijas.

Una mujer de barrio rico confiesa que su hermana le "engañó" para venir a vivir a España: "Me dijo que es precioso y no hace frío y hace un frío de pelotas", comenta, a lo que añade que "no era una necesidad venir a España".

En el barrio obrero, otra mujer señala que vino a España por la violencia en su país: "Si no me venía me mataban", señala.

