El Gobierno requerirá a Ayuso que cumpla con el registro de objetores y comienza los trámites para blindar el aborto en la Constitución

El Consejo de Ministros solicitará al Consejo de Estado un informe para comenzar el trámite de incluir el derecho al aborto en el artículo 43 de la Constitución. Además, requerirá a la Comunidad de Madrid que cumpla la ley y cree el registro de médicos objetores. Pedro Sánchez espera que el PP apoye la reforma constitucional en el Congreso, dado que su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este derecho. Sánchez no descarta un referéndum, pero prefiere iniciar la reforma desde el Ejecutivo. También ha instado a Feijóo a urgir a Díaz Ayuso a cumplir la ley.

El Consejo de Ministros pedirá este martes un informe al Consejo de Estado para iniciar el trámite de blindar el derecho al aborto en el artículo 43 de la Constitución, y requerirá además formalmente a la Comunidad de Madrid que cumpla la ley y cree el registro de médicos objetores.

En una entrevista en la Cadena Ser, Sánchez ha recordado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido el derecho al aborto, con lo que ha confiado en que cuando la reforma constitucional llegue al Congreso los populares la apoyen, ya que no deberían tener "ningún problema, ni político ni intelectual".

No ha descartado un referéndum al respecto pero ha recalcado que su opción es iniciar la reforma constitucional desde el Ejecutivo para introducir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 43 de la Constitución, que recoge el derecho a la protección de la salud.

Sánchez ha considerado necesario seguir el camino de Francia porque, con independencia de que exista la ley del aborto, hay gobiernos autonómicos que "por cuestiones ideológicas, de dogmatismo y de sectarismo" la incumplen.

Sánchez pide que Feijóo inste a Ayuso a cumplir la ley

En este contexto, ha instado también al líder del PP a urgir a Díaz Ayuso a cumplir la ley y crear el registro de médicos objetores, a favor del cual votó la propia Comunidad de Madrid, según ha recordado.

A su juicio, si en esa comunidad solo se realizan un 1% de las interrupciones del embarazo en la sanidad pública es porque detrás hay una decisión política, que nada tiene que ver con el sentir de la mayoría de las mujeres.

Por otro lado, preguntado por la crisis creada por los fallos en las pulseras de alejamiento de los maltratadores, Sánchez ha asegurado que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tiene todo su apoyo y su comprensión porque lo que ha habido es "una campaña muy burda de desinformación" impulsada desde la derecha. Aunque hubo "algunas dificultades técnicas", ha garantizado que todas las mujeres han tenido protección.

