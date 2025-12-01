Ahora

El extraño video del rey emérito en el que pide a los jóvenes que apoyen a su hijo Felipe VI

Los detalles Fuentes de la Casa Real han asegurado que no fueron informadas en ningún momento sobre el video y desconocen los objetivos que persigue. Además, señalan que se enteraron de su existencia a través de los medios de comunicación.

Imagen de archivo del rey emérito Juan Carlos I durante un acto en Chile

Un video del rey emérito ha llegado a muchos periodistas por correo electrónico desde una cuenta de Gmail, y también está circulando por redes sociales. Se trata de una promoción de sus memorias, que salen en España en dos días.

En el clip, Juan Carlos afirma: "Con la generosidad y el esfuerzo de todos, logramos que este país sea lo que hoy es", en un tono que recuerda a sus mensajes de Navidad, aunque con una escenografía notablemente más modesta, al punto de que algunos lo comparan con un mensaje generado por inteligencia artificial.

En esta ocasión, el emérito no lanza ninguna alabanza al dictador Franco, pero dirige un mensaje a los jóvenes españoles: "Quiero dejar un mensaje para los jóvenes españoles: os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y ocupando un papel tan relevante en el mundo".

Fuentes de la Casa Real han señalado laSexta que ellos tampoco saben identificar si se trata de IA o no, pero de ser real, aseguran que no han sido informados en ningún momento y desconocen qué objetivos persigue. Insisten en que no es oportuno ni necesario. Además, destacan que la Casa Real se habría enterado por los medios de comunicación.

