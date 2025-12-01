El extraño video del rey emérito en el que pide a los jóvenes que apoyen a su hijo Felipe VI

Los detalles Fuentes de la Casa Real han asegurado que no fueron informadas en ningún momento sobre el video y desconocen los objetivos que persigue. Además, señalan que se enteraron de su existencia a través de los medios de comunicación.

Un video del rey emérito Juan Carlos I, promocionando sus memorias, ha sido enviado a periodistas y circula en redes sociales. En el clip, el exmonarca destaca el esfuerzo colectivo para lograr el país actual, en un tono similar a sus mensajes navideños, aunque con una escenografía modesta que algunos comparan con inteligencia artificial. Juan Carlos omite menciones a Franco y pide a los jóvenes que apoyen al rey Felipe en su labor de unir a España. La Casa Real, que se enteró por los medios, no confirma si el video es real o generado por IA y considera que no es oportuno.

Un video del rey emérito ha llegado a muchos periodistas por correo electrónico desde una cuenta de Gmail, y también está circulando por redes sociales. Se trata de una promoción de sus memorias, que salen en España en dos días.

En el clip, Juan Carlos afirma: "Con la generosidad y el esfuerzo de todos, logramos que este país sea lo que hoy es", en un tono que recuerda a sus mensajes de Navidad, aunque con una escenografía notablemente más modesta, al punto de que algunos lo comparan con un mensaje generado por inteligencia artificial.

En esta ocasión, el emérito no lanza ninguna alabanza al dictador Franco, pero dirige un mensaje a los jóvenes españoles: "Quiero dejar un mensaje para los jóvenes españoles: os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y ocupando un papel tan relevante en el mundo".

Fuentes de la Casa Real han señalado laSexta que ellos tampoco saben identificar si se trata de IA o no, pero de ser real, aseguran que no han sido informados en ningún momento y desconocen qué objetivos persigue. Insisten en que no es oportuno ni necesario. Además, destacan que la Casa Real se habría enterado por los medios de comunicación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.